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Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах
Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах
Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:31
2020-12-03T08:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, аномально холодная погода ожидается с четверга и до начала следующей недели в северной части Волгоградской области, а также в районах, расположенных на левом берегу Волги."Температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество

Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах

08:31 03.12.2020 (обновлено: 08:56 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДом на берегу реки Енисей в таежной местности
Дом на берегу реки Енисей в таежной местности - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, аномально холодная погода ожидается с четверга и до начала следующей недели в северной части Волгоградской области, а также в районах, расположенных на левом берегу Волги.
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"Температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении МЧС.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьОбщество
 
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