https://ria.ru/20201203/kholoda-1587449135.html

Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах

Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах

Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:31

2020-12-03T08:31

2020-12-03T08:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, аномально холодная погода ожидается с четверга и до начала следующей недели в северной части Волгоградской области, а также в районах, расположенных на левом берегу Волги."Температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html

волгоградская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество