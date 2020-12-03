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Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах
Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах
Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:31
2020-12-03T08:31
2020-12-03T08:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Аномальный холод до -25 градусов по ночам ожидается в Волгоградской области с 3 по 7 декабря, это ниже нормы на 10-15 градусов, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, аномально холодная погода ожидается с четверга и до начала следующей недели в северной части Волгоградской области, а также в районах, расположенных на левом берегу Волги."Температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении МЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html
волгоградская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество