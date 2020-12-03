https://ria.ru/20201203/issledovaniya-1587548933.html

Свыше 65 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

Свыше 65 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

Более 65 тысяч лабораторных исследований на грипп птиц провели на территории Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:25

2020-12-03T17:25

2020-12-03T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более 65 тысяч лабораторных исследований на грипп птиц провели на территории Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.По его словам, специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проводят отбор проб на грипп и другие заболевания вирусной природы. Материал исследуется в ветеринарных испытательных лабораториях региона.Согласно данным пресс-службы, на территории Московской области насчитывается более 12 миллионов голов домашней птицы. "Минсельхозпрод области рекомендует создать для поголовья птицы специальные условия, а именно, закрытую территорию для ограничения контакта с окружающей средой. Для предотвращения заражения необходимо информировать ветеринарную службу о наличии и состоянии птицы, запланированном ввозе птицы из других регионов, не допускать выгул птицы за пределы хозяйства, содержать строения в чистоте, периодически проводить дезинфекцию, а также хранить корма в плотно-закрытых емкостях", - добавил министр.

https://realty.ria.ru/20201203/zhkkh-1587502788.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)