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Свыше 65 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье
Свыше 65 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье
Более 65 тысяч лабораторных исследований на грипп птиц провели на территории Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:25
2020-12-03T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более 65 тысяч лабораторных исследований на грипп птиц провели на территории Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.По его словам, специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проводят отбор проб на грипп и другие заболевания вирусной природы. Материал исследуется в ветеринарных испытательных лабораториях региона.Согласно данным пресс-службы, на территории Московской области насчитывается более 12 миллионов голов домашней птицы. "Минсельхозпрод области рекомендует создать для поголовья птицы специальные условия, а именно, закрытую территорию для ограничения контакта с окружающей средой. Для предотвращения заражения необходимо информировать ветеринарную службу о наличии и состоянии птицы, запланированном ввозе птицы из других регионов, не допускать выгул птицы за пределы хозяйства, содержать строения в чистоте, периодически проводить дезинфекцию, а также хранить корма в плотно-закрытых емкостях", - добавил министр.
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московская область (подмосковье)

Свыше 65 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

17:25 03.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкВакцинация птиц
Вакцинация птиц - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более 65 тысяч лабораторных исследований на грипп птиц провели на территории Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"С наступлением холодов начинается период перелёта дикой птицы, которая может переносить вирусы на значительные расстояния. Именно в миграционный сезон ветеринарные врачи проводят усиленную работу, направленную на поддержание эпизоотического благополучия птицеводческих предприятий региона, личных подсобных и фермерских хозяйств. На данный момент, на грипп птиц проведено более 65 тысяч лабораторных исследований", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
По его словам, специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проводят отбор проб на грипп и другие заболевания вирусной природы. Материал исследуется в ветеринарных испытательных лабораториях региона.
Согласно данным пресс-службы, на территории Московской области насчитывается более 12 миллионов голов домашней птицы.
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"Минсельхозпрод области рекомендует создать для поголовья птицы специальные условия, а именно, закрытую территорию для ограничения контакта с окружающей средой. Для предотвращения заражения необходимо информировать ветеринарную службу о наличии и состоянии птицы, запланированном ввозе птицы из других регионов, не допускать выгул птицы за пределы хозяйства, содержать строения в чистоте, периодически проводить дезинфекцию, а также хранить корма в плотно-закрытых емкостях", - добавил министр.
 
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