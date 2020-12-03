https://ria.ru/20201203/investitsii-1587530346.html

Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

Финансовые институты в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования – начинающим вкладчикам... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:12

2020-12-03T16:12

2020-12-03T16:12

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573202657_0:147:3119:1901_1400x0_80_0_0_1831729603772d4df5e3862ed2ab10b3.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Финансовые институты в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования – начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора, чтобы не ошибиться с выбором, призвала глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нас очень беспокоит эта тема – защита неквалифицированного инвестора, которому финансовые институты предлагают продукты, которые эти инвесторы не понимают. В этой роли могут оказаться не только физические лица, но и малый и средний бизнес", - сказала она, выступая на пленарном заседании "Опоры России".ЦБ долго боролся за то, чтобы был принят закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, напомнила Набиуллина. В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц, который вступит в силу 1 апреля 2022 года. Цель нововведений - защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах.Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен ЦБ. Они также смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов неквалифицированному инвестору нужно будет пройти обязательное тестирование.

https://ria.ru/20201202/investory-1587277070.html

https://ria.ru/20201113/nedvizhimost-1584394836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика