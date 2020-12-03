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Набиуллина дала совет начинающим инвесторам
Набиуллина дала совет начинающим инвесторам
Финансовые институты в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования – начинающим вкладчикам... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:12
2020-12-03T16:12
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Финансовые институты в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования – начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора, чтобы не ошибиться с выбором, призвала глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нас очень беспокоит эта тема – защита неквалифицированного инвестора, которому финансовые институты предлагают продукты, которые эти инвесторы не понимают. В этой роли могут оказаться не только физические лица, но и малый и средний бизнес", - сказала она, выступая на пленарном заседании "Опоры России".ЦБ долго боролся за то, чтобы был принят закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, напомнила Набиуллина. В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц, который вступит в силу 1 апреля 2022 года. Цель нововведений - защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах.Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен ЦБ. Они также смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов неквалифицированному инвестору нужно будет пройти обязательное тестирование.
https://ria.ru/20201202/investory-1587277070.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

16:12 03.12.2020
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Финансовые институты в условиях общего снижения ставок на рынке активно предлагают сложные структурные продукты для инвестирования – начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора, чтобы не ошибиться с выбором, призвала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нас очень беспокоит эта тема – защита неквалифицированного инвестора, которому финансовые институты предлагают продукты, которые эти инвесторы не понимают. В этой роли могут оказаться не только физические лица, но и малый и средний бизнес", - сказала она, выступая на пленарном заседании "Опоры России".

"Поэтому я обращаюсь к вам, когда у вас есть сбережения, обычно их держат на депозитах, малый и средний бизнес, сейчас многие банки в силу того, что действительно ставки снизились, предлагают разные продукты, структурные продукты – внимательно читайте договора, внимательно читайте, что это такое. У меня просьба – очень внимательно относиться, потому что эта практика предложений сложных продуктов нас очень беспокоит, и мы будем выходить с предложениями", - подчеркнула она.

ЦБ долго боролся за то, чтобы был принят закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, напомнила Набиуллина. В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц, который вступит в силу 1 апреля 2022 года. Цель нововведений - защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах.
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Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен ЦБ. Они также смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов неквалифицированному инвестору нужно будет пройти обязательное тестирование.

"У меня просьба – быть начеку, и рисковать – если вы рискуете, то осознанно", - подытожила глава регулятора.

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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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