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Об охотнике за нечистью Ван Хельсинге снимут новый фильм
Об охотнике за нечистью Ван Хельсинге снимут новый фильм
Universal работает над новым фильмом о Ван Хельсинге, персонаже, который впервые появился в "Дракуле" Брэма Строкера, сообщает Deadline. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:33
2020-12-03T10:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
энтони хопкинс
хью джекман
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Universal работает над новым фильмом о Ван Хельсинге, персонаже, который впервые появился в "Дракуле" Брэма Строкера, сообщает Deadline.Режиссер проекта - Джулиус Эйвери ("Оверлорд"), продюсер – Джеймс Ван ("Пила"). Сценарий пишет создатель "Черной вдовы" Эри Пирсон.О сюжете пока ничего не сообщается, но известно, что действие разворачивается в мире охотника на монстров.Universal уже пробовал запустить франшизу о Ван Хельсинге в 2004 году фильмом с Хью Джекманом в главной роли, но лента провалилась в прокате. В "Дракуле" 1992 года роль профессора Абрахама Ван Хельсинга сыграл Энтони Хопкинс.О дате премьеры пока ничего не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, хью джекман

Об охотнике за нечистью Ван Хельсинге снимут новый фильм

10:33 03.12.2020
 
© Фото : American Zoetrope 1992Энтони Хопкинс в фильме "Дракула"
Энтони Хопкинс в фильме Дракула - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : American Zoetrope 1992
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Universal работает над новым фильмом о Ван Хельсинге, персонаже, который впервые появился в "Дракуле" Брэма Строкера, сообщает Deadline.
Режиссер проекта - Джулиус Эйвери ("Оверлорд"), продюсер – Джеймс Ван ("Пила"). Сценарий пишет создатель "Черной вдовы" Эри Пирсон.
О сюжете пока ничего не сообщается, но известно, что действие разворачивается в мире охотника на монстров.
Universal уже пробовал запустить франшизу о Ван Хельсинге в 2004 году фильмом с Хью Джекманом в главной роли, но лента провалилась в прокате.
В "Дракуле" 1992 года роль профессора Абрахама Ван Хельсинга сыграл Энтони Хопкинс.
О дате премьеры пока ничего не сообщается.
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