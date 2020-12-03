https://ria.ru/20201203/helsing-1587408767.html

Об охотнике за нечистью Ван Хельсинге снимут новый фильм

Об охотнике за нечистью Ван Хельсинге снимут новый фильм

Universal работает над новым фильмом о Ван Хельсинге, персонаже, который впервые появился в "Дракуле" Брэма Строкера, сообщает Deadline. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:33

2020-12-03T10:33

2020-12-03T10:33

культура

кино и сериалы

новости культуры

энтони хопкинс

хью джекман

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Universal работает над новым фильмом о Ван Хельсинге, персонаже, который впервые появился в "Дракуле" Брэма Строкера, сообщает Deadline.Режиссер проекта - Джулиус Эйвери ("Оверлорд"), продюсер – Джеймс Ван ("Пила"). Сценарий пишет создатель "Черной вдовы" Эри Пирсон.О сюжете пока ничего не сообщается, но известно, что действие разворачивается в мире охотника на монстров.Universal уже пробовал запустить франшизу о Ван Хельсинге в 2004 году фильмом с Хью Джекманом в главной роли, но лента провалилась в прокате. В "Дракуле" 1992 года роль профессора Абрахама Ван Хельсинга сыграл Энтони Хопкинс.О дате премьеры пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20201126/hopkins-1586311504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, хью джекман