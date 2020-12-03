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Нижегородский губернатор опроверг слухи о том, что его переводят в Москву
Нижегородский губернатор опроверг слухи о том, что его переводят в Москву
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:47
2020-12-03T14:47
глеб никитин
денис мантуров
нижний новгород
москва
нижегородская область
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в Москве."Никуда не собираюсь, впереди юбилей города (800-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться летом 2021 года) и победа над ковидом. Есть чем заниматься", - написал Никитин на своей странице в Instagram в ответ на вопрос читателя о том, правда ли, что его "забирает Москва".Он также сообщил, что покинет пост главы региона, "когда избиратели решат или истечет срок полномочий".Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что губернатор Нижегородской области Никитин может заменить Дениса Мантурова на посту министра промышленности и торговли РФ.Никитин, занимавший должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, 26 сентября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области вместо Валерия Шанцева, досрочно покинувшего пост по собственному желанию. На выборах губернатора Нижегородской области, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.
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глеб никитин, денис мантуров, нижний новгород, москва, нижегородская область, политика

Нижегородский губернатор опроверг слухи о том, что его переводят в Москву

14:47 03.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в Москве.
"Никуда не собираюсь, впереди юбилей города (800-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться летом 2021 года) и победа над ковидом. Есть чем заниматься", - написал Никитин на своей странице в Instagram в ответ на вопрос читателя о том, правда ли, что его "забирает Москва".
Он также сообщил, что покинет пост главы региона, "когда избиратели решат или истечет срок полномочий".
Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что губернатор Нижегородской области Никитин может заменить Дениса Мантурова на посту министра промышленности и торговли РФ.
Никитин, занимавший должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, 26 сентября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области вместо Валерия Шанцева, досрочно покинувшего пост по собственному желанию. На выборах губернатора Нижегородской области, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.
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Глеб НикитинДенис МантуровНижний НовгородМоскваНижегородская областьПолитика
 
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