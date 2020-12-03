https://ria.ru/20201203/gubernator-1587512688.html
Нижегородский губернатор опроверг слухи о том, что его переводят в Москву
Нижегородский губернатор опроверг слухи о том, что его переводят в Москву
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:47
2020-12-03T14:47
2020-12-03T14:47
глеб никитин
денис мантуров
нижний новгород
москва
нижегородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_0:348:2968:2018_1400x0_80_0_0_482bdbe9e5241a90e426e58e3ec34aad.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в Москве."Никуда не собираюсь, впереди юбилей города (800-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться летом 2021 года) и победа над ковидом. Есть чем заниматься", - написал Никитин на своей странице в Instagram в ответ на вопрос читателя о том, правда ли, что его "забирает Москва".Он также сообщил, что покинет пост главы региона, "когда избиратели решат или истечет срок полномочий".Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что губернатор Нижегородской области Никитин может заменить Дениса Мантурова на посту министра промышленности и торговли РФ.Никитин, занимавший должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, 26 сентября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области вместо Валерия Шанцева, досрочно покинувшего пост по собственному желанию. На выборах губернатора Нижегородской области, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.
https://ria.ru/20201118/gladkov-1585235595.html
нижний новгород
москва
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_6c6fea9b87fc5e165ca10847633a77de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, денис мантуров, нижний новгород, москва, нижегородская область, политика