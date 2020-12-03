https://ria.ru/20201203/gosduma-1587480738.html

Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов

Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:06

2020-12-03T12:06

2020-12-03T12:06

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политика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ.Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 8 декабря. Ранее правительство также поддержало инициативу.

https://ria.ru/20201202/inoagenty-1587287276.html

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

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госдума рф, политика