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Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов
Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:06
2020-12-03T12:06
госдума рф
политика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ.Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 8 декабря. Ранее правительство также поддержало инициативу.
https://ria.ru/20201202/inoagenty-1587287276.html
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госдума рф, политика

Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов

12:06 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ.
Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 10:26
Правительство поддержало проект о деятельности признанных иноагентами лиц
Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.
Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
В первом чтении инициатива может быть рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 8 декабря. Ранее правительство также поддержало инициативу.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:00
ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах
 
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