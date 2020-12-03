https://ria.ru/20201203/golosovanie-1587537719.html

Власти Подмосковья призывают активнее голосовать за лучшую УК

Власти Подмосковья призывают активнее голосовать за лучшую УК

Власти Московской области призвали активнее голосовать жителей региона в выборе лучшей управляющей компании многоквартирных домов. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:37

2020-12-03T16:37

2020-12-03T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Власти Московской области призвали активнее голосовать жителей региона в выборе лучшей управляющей компании многоквартирных домов. В ноябре этого года при поддержке государственной жилищной инспекции Московской области министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и областная Ассоциация многоквартирных домов впервые запустили конкурс "Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года", направленный на повышение лояльности к деятельности управляющих организаций."Сегодня у каждого появилась возможность самостоятельно определить наиболее полезные из них. Именно на основании этого выбора с 2021 года в систему работы управляющих компаний планируется внедрить новые стандарты. И я глубоко убеждена в том, что лучше самих жителей региона никто не сможет решить, какими они будут", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Первые два этапа, включающие в себя подачу заявок и определение экспертной комиссией, которая состоит из организаторов мероприятия, лучших практик управления из всех представленных, завершились 1 декабря. Избраны 16 управляющих компаний из 17 городских округов.

https://ria.ru/20201203/regsubsidiya-1587513198.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)