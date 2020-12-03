Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201203/gazprom-1587452988.html
Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона
Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона
Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:20
2020-12-03T09:20
тверская область
игорь руденя
алексей миллер
газпром
тверская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1400x0_80_0_0_f06c350ae632a3317919584877ab4220.jpg
ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба областного правительства. "На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиарда рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил глава региона. Согласно документу, "Газпром" построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями. Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей. В свою очередь областные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20201203/radiosvyaz-1587452536.html
https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c44fee15577397d77ddabea701631ead.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, алексей миллер, газпром, тверская область, экономика

Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона

09:20 03.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиарда рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил глава региона.
В офисе компании ПАО Россети - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 09:16Тверская область
Верхневолжье и "Россети Центр" развивают проект цифровой радиосвязи
Согласно документу, "Газпром" построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями. Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.
Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.
В свою очередь областные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
Проект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кувшиново - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:12Тверская область
Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР
 
Тверская областьИгорь РуденяАлексей МиллерГазпромТверская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Лента новостейМолния