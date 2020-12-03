https://ria.ru/20201203/gazprom-1587452988.html

Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона

Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона

Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:20

2020-12-03T09:20

2020-12-03T09:20

тверская область

игорь руденя

алексей миллер

газпром

тверская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1400x0_80_0_0_f06c350ae632a3317919584877ab4220.jpg

ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба областного правительства. "На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиарда рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил глава региона. Согласно документу, "Газпром" построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями. Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей. В свою очередь областные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20201203/radiosvyaz-1587452536.html

https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, алексей миллер, газпром, тверская область, экономика