https://ria.ru/20201203/gazprom-1587452988.html
Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона
Верхневолжье и "Газпром" подписали программу газификации региона
Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:20
2020-12-03T09:20
2020-12-03T09:20
тверская область
игорь руденя
алексей миллер
газпром
тверская область
экономика
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ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021–2025 годы подписали губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба областного правительства. "На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиарда рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил глава региона. Согласно документу, "Газпром" построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями. Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей. В свою очередь областные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20201203/radiosvyaz-1587452536.html
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игорь руденя, алексей миллер, газпром, тверская область, экономика