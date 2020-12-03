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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201203/gazoprovod-1587490011.html
По восточной ветке газопровода КНР и РФ уже перекачено 3,85 млрд куб газа
По восточной ветке газопровода КНР и РФ уже перекачено 3,85 млрд куб газа
По состоянию на 2 декабря этого года по восточной нитке китайско-российского газопровода, спустя год после ее ввода в эксплуатацию, в Китай было перекачено 3,85 РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:53
2020-12-03T12:54
россия-китай: главное
андрей тарасенко
восточная сибирь
сила сибири (газопровод)
хэйлунцзян
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МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 2 декабря этого года по восточной нитке китайско-российского газопровода, спустя год после ее ввода в эксплуатацию, в Китай было перекачено 3,85 миллиарда кубометров газа, что придало новый импульс энергетическому сотрудничеству между КНР и РФ.Корреспондент Синьхуа, приехав на первую станцию данного маршрута в городе Хэйхэ пров. Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), заметили, что проложенный над землей трубопровод выделяется на фоне белого снега, а различные индикаторы на большом экране в диспетчерской непрерывно мигают.По словам главы оперативного района первой станции Хэйхэ Харбинского филиала Северной трубопроводной компании при Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети (China Oil &amp; Gas Piping Network Corporation, PipeChina) Жэнь Сянхуэя, город Хэйхэ, будучи первой приграничной станцией маршрута, отвечает за приемку природного газа из России. В этом году, преодолев последствия эпидемии COVID-19, Хэйхэ создал научный и эффективный механизм управления и операционную систему, что позволило обеспечить безопасное производство и стабильную эксплуатацию газопровода.Российский участок восточной нитки газопровода, носящий название "Сила Сибири", берет свое начало в Восточной Сибири и входит в китайский город Хэйхэ через Благовещенск. Китайский же участок заканчивается в Шанхае, проходя через девять административных единиц провинциального уровня страны.Город Хэйхэ начал использовать российский природный газ в августе этого года. По сообщению гендиректора газовой компании "Хэйхэ Чжунжань" Шао Хуа, в настоящее время компания ежедневно получает 2000 кубометров российского газа, что снижает себестоимость транспортировки СПГ и обеспечивает поставку газовых ресурсов, а также приносит пользу более 6000 семьям города.Секретарь парткома Харбинского филиала Лю Убинь сообщил, что природный газ, поставленный по восточному маршруту китайско-российского газопровода, теперь используется в провинции Хэйлунцзян, Пекине, Тяньцзине и других регионах, что представляет огромное значение для оптимизации энергетической структуры страны, усиления борьбы за синее небо и содействия экономическому росту регионов, расположенных вдоль газопровода.На "Форуме китайско-российского межрегионального сотрудничества в постэпидемическую эпоху: возможности и вызовы", состоявшемся 12 ноября этого года в пров. Хэйлунцзян в формате видеоконференции, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко отметил, что газопровод "Сила Сибири" имеет огромное экономическое и геополитическое значение. Запуск газопровода вывел российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень.Китай и Россия 21 мая 2014 года в Шанхае подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок природного газа по восточному маршруту и договор купли-продажи природного газа по восточному маршруту. Стороны договорились, что Россия будет поставлять Китаю газ по восточной ветке китайско-российского газопровода, объем поставок будет постепенно увеличиваться и, и впоследствии будет доведен до 38 миллиардов кубометров в год. Договор был заключен сроком на 30 лет.
https://ria.ru/20201129/kitay-1586820940.html
восточная сибирь
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андрей тарасенко, восточная сибирь, сила сибири (газопровод), хэйлунцзян

По восточной ветке газопровода КНР и РФ уже перекачено 3,85 млрд куб газа

12:53 03.12.2020 (обновлено: 12:54 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМонитор с изображением трансляции церемонии начала поставок российского газа в КНР по "восточному" маршруту
Монитор с изображением трансляции церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 2 декабря этого года по восточной нитке китайско-российского газопровода, спустя год после ее ввода в эксплуатацию, в Китай было перекачено 3,85 миллиарда кубометров газа, что придало новый импульс энергетическому сотрудничеству между КНР и РФ.
Корреспондент Синьхуа, приехав на первую станцию данного маршрута в городе Хэйхэ пров. Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), заметили, что проложенный над землей трубопровод выделяется на фоне белого снега, а различные индикаторы на большом экране в диспетчерской непрерывно мигают.
По словам главы оперативного района первой станции Хэйхэ Харбинского филиала Северной трубопроводной компании при Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети (China Oil & Gas Piping Network Corporation, PipeChina) Жэнь Сянхуэя, город Хэйхэ, будучи первой приграничной станцией маршрута, отвечает за приемку природного газа из России. В этом году, преодолев последствия эпидемии COVID-19, Хэйхэ создал научный и эффективный механизм управления и операционную систему, что позволило обеспечить безопасное производство и стабильную эксплуатацию газопровода.
Российский участок восточной нитки газопровода, носящий название "Сила Сибири", берет свое начало в Восточной Сибири и входит в китайский город Хэйхэ через Благовещенск. Китайский же участок заканчивается в Шанхае, проходя через девять административных единиц провинциального уровня страны.
Город Хэйхэ начал использовать российский природный газ в августе этого года. По сообщению гендиректора газовой компании "Хэйхэ Чжунжань" Шао Хуа, в настоящее время компания ежедневно получает 2000 кубометров российского газа, что снижает себестоимость транспортировки СПГ и обеспечивает поставку газовых ресурсов, а также приносит пользу более 6000 семьям города.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 11:43Россия-Китай: Главное
Экономическое сотрудничество Китая и России выдержало удар пандемии
Секретарь парткома Харбинского филиала Лю Убинь сообщил, что природный газ, поставленный по восточному маршруту китайско-российского газопровода, теперь используется в провинции Хэйлунцзян, Пекине, Тяньцзине и других регионах, что представляет огромное значение для оптимизации энергетической структуры страны, усиления борьбы за синее небо и содействия экономическому росту регионов, расположенных вдоль газопровода.
На "Форуме китайско-российского межрегионального сотрудничества в постэпидемическую эпоху: возможности и вызовы", состоявшемся 12 ноября этого года в пров. Хэйлунцзян в формате видеоконференции, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко отметил, что газопровод "Сила Сибири" имеет огромное экономическое и геополитическое значение. Запуск газопровода вывел российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень.
Китай и Россия 21 мая 2014 года в Шанхае подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок природного газа по восточному маршруту и договор купли-продажи природного газа по восточному маршруту. Стороны договорились, что Россия будет поставлять Китаю газ по восточной ветке китайско-российского газопровода, объем поставок будет постепенно увеличиваться и, и впоследствии будет доведен до 38 миллиардов кубометров в год. Договор был заключен сроком на 30 лет.
 
Россия-Китай: ГлавноеАндрей ТарасенкоВосточная СибирьСила Сибири (газопровод)Хэйлунцзян
 
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