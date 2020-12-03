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На Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии
На Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии
Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:37
2020-12-03T12:37
российский экспортный центр (рэц)
москва
экономика
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.Так, в 12.30 пройдет круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли", на котором обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года."В условиях замедления глобальной торговли особое значение в конкурентной борьбе приобретает доступ к удобным и доступным инструментам финансовой поддержки. В рамках действующей стратегии АО РОСЭКСИМБАНК оказывает содействие реализации государственной внешнеэкономической политики и повышению конкурентоспособности российского бизнеса на мировых рынках путем предоставления гарантийной и кредитной поддержки участников экспортной деятельности в координации с другими компаниями Группы РЭЦ. Эффективность предлагаемых инструментов мы сможем обсудить в рамках круглого стола", - отметил Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов.На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев, генеральный секретарь Бернского союза и Пражского клуба Винко Дэвид, генеральный директор Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) - Группы Исламского банка развития Уссама Абдель Рахман Каисси, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, директор по еждународным коммуникациям SACE Italy, президент Бернского союза Михал Рон, председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов, заместитель председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Даниил Алгульян. Модератор - генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков.Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.
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российский экспортный центр (рэц), москва, экономика

На Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии

12:37 03.12.2020
 
© Пресс-служба РЭЦНа Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии
На Форуме Сделано в России обсудят поддержку бизнеса в период пандемии - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.
Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.
В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.
Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.
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Так, в 12.30 пройдет круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли", на котором обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.
"В условиях замедления глобальной торговли особое значение в конкурентной борьбе приобретает доступ к удобным и доступным инструментам финансовой поддержки. В рамках действующей стратегии АО РОСЭКСИМБАНК оказывает содействие реализации государственной внешнеэкономической политики и повышению конкурентоспособности российского бизнеса на мировых рынках путем предоставления гарантийной и кредитной поддержки участников экспортной деятельности в координации с другими компаниями Группы РЭЦ. Эффективность предлагаемых инструментов мы сможем обсудить в рамках круглого стола", - отметил Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов.
На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев, генеральный секретарь Бернского союза и Пражского клуба Винко Дэвид, генеральный директор Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) - Группы Исламского банка развития Уссама Абдель Рахман Каисси, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, директор по еждународным коммуникациям SACE Italy, президент Бернского союза Михал Рон, председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов, заместитель председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Даниил Алгульян. Модератор - генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков.
"Текущая пандемия стала стресс-тестом, как для всех отраслей экономики, так и для институтов поддержки, которые должны снизить масштаб потерь в кризисный период. В условиях кризиса институты поддержки экспорта стали одним из наиболее значимых каналов для оказания помощи предприятиям. Наша сессия, в первую очередь, должна позволить сравнить подходы к оказанию поддержки в разных странах и оценить их эффективность . При этом, помимо общего обзора, мы также постараемся показать, чего можно ожидать от следующего года, как в плане динамики торговли, так и в плане эволюции программ и продуктов ключевых игроков. Нам кажется, что эта информация будет востребованной и актуальной для всех слушателей.", - подчеркнул старший вице-президент Группы РЭЦ и генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.
Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.
 
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