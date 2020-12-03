https://ria.ru/20201203/forum-1587486667.html

На Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии

На Форуме "Сделано в России" обсудят поддержку бизнеса в период пандемии

Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:37

2020-12-03T12:37

2020-12-03T12:37

российский экспортный центр (рэц)

москва

экономика

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли" пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.Так, в 12.30 пройдет круглый стол "Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли", на котором обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года."В условиях замедления глобальной торговли особое значение в конкурентной борьбе приобретает доступ к удобным и доступным инструментам финансовой поддержки. В рамках действующей стратегии АО РОСЭКСИМБАНК оказывает содействие реализации государственной внешнеэкономической политики и повышению конкурентоспособности российского бизнеса на мировых рынках путем предоставления гарантийной и кредитной поддержки участников экспортной деятельности в координации с другими компаниями Группы РЭЦ. Эффективность предлагаемых инструментов мы сможем обсудить в рамках круглого стола", - отметил Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов.На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев, генеральный секретарь Бернского союза и Пражского клуба Винко Дэвид, генеральный директор Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) - Группы Исламского банка развития Уссама Абдель Рахман Каисси, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, директор по еждународным коммуникациям SACE Italy, президент Бернского союза Михал Рон, председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов, заместитель председателя Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Даниил Алгульян. Модератор - генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков.Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

https://ria.ru/20201202/forum-1587327225.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), москва, экономика