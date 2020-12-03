Новостной портал Baltnews сообщил о блокировке страницы в Facebook
13:30 03.12.2020 (обновлено: 15:25 03.12.2020)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новостной портал Baltnews в своем Telegram-канале сообщил о том, что Facebook заблокировал его страницу, не указав причину этого решения.
"Facebook заблокировал страницу Baltnews. Администрация соцсети не назвала причину блокировки. Но хотя это и так очевидно - борьба с "российской пропагандой", - говорится в сообщении.
Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
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