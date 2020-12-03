https://ria.ru/20201203/evro-1587493391.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,06 копейки - до 91,1946 рубля, курс доллара снизился на 41,55 копейки - до 75,1996 РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:18
2020-12-03T13:18
2020-12-03T13:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,06 копейки - до 91,1946 рубля, курс доллара снизился на 41,55 копейки - до 75,1996 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 28 копеек, составив 82,3974 рубля.
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