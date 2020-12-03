https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html

ОЭСР: мировая экономика способна в целом восстановиться в 2021 году

ОЭСР: мировая экономика способна в целом восстановиться в 2021 году

Мировая экономика способна в целом восстановиться от удара коронавируса в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник прогнозе Организации... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:43

2020-12-03T12:43

2020-12-03T12:43

россия-китай: главное

оэср

китай

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МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Мировая экономика способна в целом восстановиться от удара коронавируса в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одновременно организация призвала к усилению международного сотрудничества для достижения устойчивого роста. Генеральный секретарь организации Анхель Гурриа отметил: "Перспектива того, что ряд вакцин против коронавируса станет широко доступным в следующем году, вселяет надежду на выздоровление. Но путь остается долгим и трудным".Обновленный глобальный прогноз ОЭСР улучшен на нынешний год, но ухудшен на год следующий. Теперь он предполагает спад мирового ВВП в 2020 году на 4,2% и рост на 4,2% в следующем году. Ожидание снижения ВВП США на 2020 год улучшено с 3,8% до 3,7%, а прогноз роста на 2021 год ухудшен с 4% до 3,2%. Прогноз динамики ВВП еврозоны в этом году улучшен с минус 7,9% до минус 7,5%, на 2021 год прогноз роста ухудшен с 5,1% до 3,6%. Китай будет единственной крупной экономикой, которая останется "в плюсе" по итогам 2020 года.Статистически к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря резкому ускорению экономического роста в КНР – сейчас в ОЭСР ожидают, что рост реального ВВП Китая составит 8% в 2021 году.Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун сказала: "Темпы роста будут находиться в прямой зависимости от эффективности кампании вакцинации. Восстановление будет сильнее, если вакцины будут внедряться быстро, что повысит уверенность и снизит неопределенность. В то же время задержки с развертыванием вакцинации, трудности с контролем новых вирусных вспышек и неспособность извлечь уроки из первой волны пандемии ослабят перспективы".ОЭСР рекомендует усилить работу в сфере общественного здравоохранения и поддержать средний и малый бизнес для осуществления экономического восстановления.Гурриа подчеркнул, что противостояние коронавирусу еще раз доказало важность международного сотрудничества.

https://ria.ru/20201202/suyfenkhe-1587295268.html

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оэср, китай