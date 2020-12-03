https://ria.ru/20201203/eda-1587371445.html

В Канаде повар показал, что приготовить в номере отеля с помощью утюга

В Канаде повар показал, что приготовить в номере отеля с помощью утюга

Британский шеф-повар, прилетев в Канаду и отбывая карантин в номере отеля, показал, что можно приготовить с помощью утюга и кофеварки, сообщает Travel and... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:30

2020-12-03T01:30

2020-12-03T01:30

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британский шеф-повар, прилетев в Канаду и отбывая карантин в номере отеля, показал, что можно приготовить с помощью утюга и кофеварки, сообщает Travel and Leisure.Яго Рэндлс, 23-летний повар из Корнуолла, прилетев в Ванкувер, оказался на двухнедельной самоизоляции в номере гостиницы. За это время он превратил стандартную комнату в "карантинную кухню".Там нет ни плиты, ни сковородки, но это не помешало профессионалу готовить разнообразную пищу. Видеоролики с процессом создания блюд Яго разместил в соцсети и собрал более 2,5 миллионов лайков.Например, он кладет вощеную бумагу на горячий утюг и использует его вместо гриля, на котором жарит свежий кусок лосося, потом — яйца. Рисовую лапшу он готовит, протыкая для нее отверстия в пенопластовой чашке и помещая ее в кофеварку с водой. Среди других его кулинарных творений были чизбургер с беконом, французский тост с бананами, тако со свежим авокадо и крем-брюле с карамелизированной клубникой.Некоторые блюда Яго приготовил по просьбе подписчиков. Например, сделал с помощью утюга сэндвич с ветчиной и сыром и кебаб с хумусом. Комментаторы пишут: "У него есть утюг и кофейник, и он по-прежнему ест лучше, чем мы с полностью оборудованной кухней".

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

https://ria.ru/20201003/glintveyn-1577962478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что приготовить, туристы, еда - туризм, отели, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, новости - туризм, корнуолл, великобритания, канада, ванкувер