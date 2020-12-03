https://ria.ru/20201203/dorogi-1587582196.html

Кубань досрочно приступила к ремонту дорог по нацпроекту

Кубань досрочно приступила к ремонту дорог по нацпроекту

Краснодарский край до конца 2020 года приступит к ремонту по планам следующего года - в рамках нацпроекта в Новороссийске и Сочи будет отремонтировано более 60... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:27

2020-12-03T21:27

2020-12-03T21:27

краснодарский край

новороссийск

ейск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край до конца 2020 года приступит к ремонту по планам следующего года - в рамках нацпроекта в Новороссийске и Сочи будет отремонтировано более 60 километров дорог, сообщает администрация региона."По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" треть запланированных на следующий год работ проведем в этом. Из 173 километров дорог местного значения до конца года приведем в порядок 61,2 километра в Сочинской и Новороссийской агломерациях", – цитирует ведомство вице-губернатора края Александра Трембицкого.В следующем году планируется отремонтировать оставшиеся километры дорожной сети. "В Краснодаре – 62 участка дорог, в Сочи – 49, в Новороссийске – 11", - говорится в сообщении.Всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае будет направлено 4,5 миллиарда рублей. При этом большая часть средств – 3,4 миллиарда – поступят из бюджета региона. Помимо обновления дорог в трех агломерациях запланирован ремонт региональных трасс, продолжится реконструкция дороги Краснодар – Ейск, а также строительство нового Яблоновского моста.

https://ria.ru/20201130/kuban-1586930074.html

https://ria.ru/20201120/natsproekt-1585621885.html

новороссийск

ейск

краснодарский край

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новороссийск, ейск, краснодарский край