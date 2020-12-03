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Краснодарский край
https://ria.ru/20201203/dorogi-1587582196.html
Кубань досрочно приступила к ремонту дорог по нацпроекту
Кубань досрочно приступила к ремонту дорог по нацпроекту
Краснодарский край до конца 2020 года приступит к ремонту по планам следующего года - в рамках нацпроекта в Новороссийске и Сочи будет отремонтировано более 60... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:27
2020-12-03T21:27
краснодарский край
новороссийск
ейск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край до конца 2020 года приступит к ремонту по планам следующего года - в рамках нацпроекта в Новороссийске и Сочи будет отремонтировано более 60 километров дорог, сообщает администрация региона."По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" треть запланированных на следующий год работ проведем в этом. Из 173 километров дорог местного значения до конца года приведем в порядок 61,2 километра в Сочинской и Новороссийской агломерациях", – цитирует ведомство вице-губернатора края Александра Трембицкого.В следующем году планируется отремонтировать оставшиеся километры дорожной сети. "В Краснодаре – 62 участка дорог, в Сочи – 49, в Новороссийске – 11", - говорится в сообщении.Всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае будет направлено 4,5 миллиарда рублей. При этом большая часть средств – 3,4 миллиарда – поступят из бюджета региона. Помимо обновления дорог в трех агломерациях запланирован ремонт региональных трасс, продолжится реконструкция дороги Краснодар – Ейск, а также строительство нового Яблоновского моста.
https://ria.ru/20201130/kuban-1586930074.html
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новороссийск, ейск, краснодарский край

Кубань досрочно приступила к ремонту дорог по нацпроекту

21:27 03.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие бригады проводят ремонт дорожного покрытия
Рабочие бригады проводят ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край до конца 2020 года приступит к ремонту по планам следующего года - в рамках нацпроекта в Новороссийске и Сочи будет отремонтировано более 60 километров дорог, сообщает администрация региона.
"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" треть запланированных на следующий год работ проведем в этом. Из 173 километров дорог местного значения до конца года приведем в порядок 61,2 километра в Сочинской и Новороссийской агломерациях", – цитирует ведомство вице-губернатора края Александра Трембицкого.
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В следующем году планируется отремонтировать оставшиеся километры дорожной сети. "В Краснодаре – 62 участка дорог, в Сочи – 49, в Новороссийске – 11", - говорится в сообщении.
Всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае будет направлено 4,5 миллиарда рублей. При этом большая часть средств – 3,4 миллиарда – поступят из бюджета региона. Помимо обновления дорог в трех агломерациях запланирован ремонт региональных трасс, продолжится реконструкция дороги Краснодар – Ейск, а также строительство нового Яблоновского моста.

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