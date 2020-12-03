https://ria.ru/20201203/derevya-1587582020.html
Власти Кубани усилят контроль за вырубкой хвойных деревьев
Власти Кубани усилят контроль за вырубкой хвойных деревьев
Власти Краснодарского края усилят контроль за вырубкой хвойных деревьев вплоть до 10 января, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:24
2020-12-03T21:24
2020-12-03T21:24
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края усилят контроль за вырубкой хвойных деревьев вплоть до 10 января, сообщает администрация региона."Вырубка пихт, сосен, елей на территории лесного фонда региона запрещена. Как показывает практика, в новогоднюю пору это "хвойных лесорубов" не останавливает. Поэтому в декабре мы усилим контроль в этом направлении – в рейдовых группах будут задействованы лесные инспекторы, казаки, полицейские", – приводит ведомство слова вице-губернатора Краснодарского края Сергея Болдина.Уточняется, что за незаконную рубку дерева предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. А в случае, если лесорубы используют спецтехнику, размер наказания увеличивается до 500 тысяч рублей."Уже два незаконно срубленных дерева переводят нарушение из административной в категорию уголовной ответственности", – отметили в ведомстве.По данным краевых властей, в преддверии Нового года в крае организуют 417 точек продажи хвойных деревьев. Ели, сосны и пихты в регион привезут из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края. Кроме того, новогоднее дерево можно выбрать и в одном из 14 специализированных питомников Кубани.
https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html
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краснодарский край
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
усилят контроль за вырубкой хвойных деревьев вплоть до 10 января, сообщает администрация региона.
"Вырубка пихт, сосен, елей на территории лесного фонда региона запрещена. Как показывает практика, в новогоднюю пору это "хвойных лесорубов" не останавливает. Поэтому в декабре мы усилим контроль в этом направлении – в рейдовых группах будут задействованы лесные инспекторы, казаки, полицейские", – приводит ведомство слова вице-губернатора Краснодарского края Сергея Болдина.
Уточняется, что за незаконную рубку дерева предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. А в случае, если лесорубы используют спецтехнику, размер наказания увеличивается до 500 тысяч рублей.
"Уже два незаконно срубленных дерева переводят нарушение из административной в категорию уголовной ответственности", – отметили в ведомстве.
По данным краевых властей, в преддверии Нового года в крае организуют 417 точек продажи хвойных деревьев. Ели, сосны и пихты в регион привезут из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края. Кроме того, новогоднее дерево можно выбрать и в одном из 14 специализированных питомников Кубани.