https://ria.ru/20201203/chubays-1587489504.html

Песков рассказал о контактах Путина с Чубайсом

Песков рассказал о контактах Путина с Чубайсом

У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:51

2020-12-03T12:51

2020-12-03T12:57

сергей куликов

роснано

дмитрий песков

владимир путин

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано"."Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было", - сказал Песков.При этом тот факт, что Чубайс не присутствовал в среду при представлении нового главы Роснано, не означает, что президент не поддерживает с ним контактов, уточнил представитель Кремля."Руководство Роснано президент упоминал во вчерашней встрече. Не называл по фамилии – ну, это, скорее, из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - добавил пресс-секретарь президента.Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой. "И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - добавил представитель Кремля.Он также рассказал, что в "Роснано" как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений."Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений", - сказал он.

https://ria.ru/20201203/rosnano-1587488629.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587488261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, роснано, дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, экономика