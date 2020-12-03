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Песков рассказал о контактах Путина с Чубайсом
Песков рассказал о контактах Путина с Чубайсом
У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:51
2020-12-03T12:57
сергей куликов
роснано
дмитрий песков
владимир путин
анатолий чубайс
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано"."Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было", - сказал Песков.При этом тот факт, что Чубайс не присутствовал в среду при представлении нового главы Роснано, не означает, что президент не поддерживает с ним контактов, уточнил представитель Кремля."Руководство Роснано президент упоминал во вчерашней встрече. Не называл по фамилии – ну, это, скорее, из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - добавил пресс-секретарь президента.Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой. "И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - добавил представитель Кремля.Он также рассказал, что в "Роснано" как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений."Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений", - сказал он.
https://ria.ru/20201203/rosnano-1587488629.html
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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, экономика

Песков рассказал о контактах Путина с Чубайсом

12:51 03.12.2020 (обновлено: 12:57 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ООО УК Роснано Анатолий Чубайс во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
"Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было", - сказал Песков.
При этом тот факт, что Чубайс не присутствовал в среду при представлении нового главы Роснано, не означает, что президент не поддерживает с ним контактов, уточнил представитель Кремля.

"Во-первых, нет какого-то четкого протокола о том, что должен обязательно быть уходящий руководитель компании. Поймите, это абсолютно не означает, что у президента не было и нет контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону и так далее", - заявил Песков.

"Руководство Роснано президент упоминал во вчерашней встрече. Не называл по фамилии – ну, это, скорее, из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - добавил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой. "И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - добавил представитель Кремля.
Вывеска компании Роснано у входа в здание офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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В Кремле считают, что у "Роснано" много важных достижений
Он также рассказал, что в "Роснано" как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений.
"Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений", - сказал он.
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Сергей КуликовРоснаноДмитрий ПесковВладимир ПутинАнатолий ЧубайсЭкономика
 
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