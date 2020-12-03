https://ria.ru/20201203/bloger-1587587886.html

В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка

В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка

В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:52

2020-12-03T22:52

2020-12-03T23:37

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

раменское

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587405705_0:290:2000:1415_1400x0_80_0_0_a9a6ce3f772e5fe661350cdfdcaf8102.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, сообщает ГСУ СК по Московской области.Против 30-летнего Решетникова возбудили уголовное дело. Сейчас его допрашивает следователь. По части 4 статьи 111 УК России блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.В среду во время стрима блогер вызвал врачей и полицию, обнаружив, что его подруга, также находившаяся в кадре, была без сознания. Бригада скорой помощи в прямом эфире констатировала смерть девушки.По данным эксперта, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу"."В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — добавляется в сообщении.Как ранее заявляла старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий, следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Сидя перед камерой, он плакал и винил себя в смерти девушки. Все это время труп находился в кадре. Предположительно, стример распивал алкоголь во время эфира.

https://ria.ru/20201024/mersedes-1581327788.html

https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html

раменское

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, московская область (подмосковье), происшествия