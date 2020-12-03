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В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка
В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка
В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:52
2020-12-03T23:37
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, сообщает ГСУ СК по Московской области.Против 30-летнего Решетникова возбудили уголовное дело. Сейчас его допрашивает следователь. По части 4 статьи 111 УК России блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.В среду во время стрима блогер вызвал врачей и полицию, обнаружив, что его подруга, также находившаяся в кадре, была без сознания. Бригада скорой помощи в прямом эфире констатировала смерть девушки.По данным эксперта, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу"."В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — добавляется в сообщении.Как ранее заявляла старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий, следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Сидя перед камерой, он плакал и винил себя в смерти девушки. Все это время труп находился в кадре. Предположительно, стример распивал алкоголь во время эфира.
https://ria.ru/20201024/mersedes-1581327788.html
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раменское
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка

22:52 03.12.2020 (обновлено: 23:37 03.12.2020)
 
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Против 30-летнего Решетникова возбудили уголовное дело. Сейчас его допрашивает следователь. По части 4 статьи 111 УК России блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.
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В среду во время стрима блогер вызвал врачей и полицию, обнаружив, что его подруга, также находившаяся в кадре, была без сознания. Бригада скорой помощи в прямом эфире констатировала смерть девушки.
По данным эксперта, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу".
"В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — добавляется в сообщении.
Как ранее заявляла старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий, следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.
Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Сидя перед камерой, он плакал и винил себя в смерти девушки. Все это время труп находился в кадре. Предположительно, стример распивал алкоголь во время эфира.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 01:03
Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)РаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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