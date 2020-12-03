В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка
22:52 03.12.2020 (обновлено: 23:37 03.12.2020)
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали блогера Стаса Решетникова (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Против 30-летнего Решетникова возбудили уголовное дело. Сейчас его допрашивает следователь. По части 4 статьи 111 УК России блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.
24 октября, 13:00Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
В среду во время стрима блогер вызвал врачей и полицию, обнаружив, что его подруга, также находившаяся в кадре, была без сознания. Бригада скорой помощи в прямом эфире констатировала смерть девушки.
По данным эксперта, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу".
"В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — добавляется в сообщении.
Как ранее заявляла старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий, следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.
Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Сидя перед камерой, он плакал и винил себя в смерти девушки. Все это время труп находился в кадре. Предположительно, стример распивал алкоголь во время эфира.