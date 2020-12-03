https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html
Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима
Соседка блогера сообщила о скандале перед смертью девушки во время стрима
Соседка блогера Стаса Решетникова (Reeflay), чья подруга умерла во время стрима, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:03
2020-12-03T01:03
2020-12-03T01:03
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Соседка блогера Стаса Решетникова (Reeflay), чья подруга умерла во время стрима, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента.В среду во время стрима Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Соседка блогера рассказала, что ранее в тот же день он выгнал девушку на улицу в нижнем белье и требовал, чтобы она назвала ему некий код, однако при виде соседей "загнал" сожительницу домой. По ее словам, погибшая находилась на улице максимум 10-15 минут, при этом по виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Женщина отметила, что молодые люди были "ужасными" соседями. "Мы слышали постоянные драки, скандалы. К ним очень часто и много людей приезжало в ночной период времени, поэтому к нам домой ломились очень часто", — сообщила она.Соседка добавила, что периодически во время ссор Решетников мог выгнать сожительницу из дома, также случались обратные ситуации. По ее словам, в среду утром у молодых людей была "очередная драка".Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий, блогера доставили к следователю для беседы. Правоохранители проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.
https://ria.ru/20201202/bloger-1587400457.html
https://ria.ru/20201202/blogersha-1587370078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Соседка блогера Стаса Решетникова (Reeflay), чья подруга умерла во время стрима, рассказала телеканалу "360
" подробности инцидента.
В среду во время стрима Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.
Соседка блогера рассказала, что ранее в тот же день он выгнал девушку на улицу в нижнем белье и требовал, чтобы она назвала ему некий код, однако при виде соседей "загнал" сожительницу домой. По ее словам, погибшая находилась на улице максимум 10-15 минут, при этом по виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Женщина отметила, что молодые люди были "ужасными" соседями. "Мы слышали постоянные драки, скандалы. К ним очень часто и много людей приезжало в ночной период времени, поэтому к нам домой ломились очень часто", — сообщила она.
Соседка добавила, что периодически во время ссор Решетников мог выгнать сожительницу из дома, также случались обратные ситуации. По ее словам, в среду утром у молодых людей была "очередная драка".
Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК
России Ольга Врадий
, блогера доставили к следователю для беседы. Правоохранители проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.