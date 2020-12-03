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Пензенская область
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587578426.html
Затраты на благоустройство в Пензенской области превысили 400 млн рублей
Затраты на благоустройство в Пензенской области превысили 400 млн рублей
Свыше 70 объектов в Пензенской области благоустроены в текущем году в рамках проекта "Комфортная городская среда", на эти цели из бюджета выделялось более 400... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:56
2020-12-03T20:56
пензенская область
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 70 объектов в Пензенской области благоустроены в текущем году в рамках проекта "Комфортная городская среда", на эти цели из бюджета выделялось более 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Иван Белозерцев."В 2020 году в реализации проекта приняли участие 36 муниципальных образований. Благоустроены 73 объекта, в том числе 30 дворовых территорий и 43 общественных пространства. На эти цели из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального - израсходовано более 400 миллионов рублей", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.Губернатор указал на необходимость в будущем году провести не меньший объем работ и поручил чиновникам заниматься широким обсуждением проектов по благоустройству муниципальных территорий с привлечением активных граждан, представителей архитекторского сообщества."Кузнецк и Никольск выиграли в этом году всероссийский конкурс на благоустройство территорий в рамках федеральной программы малых городов, получили значительные федеральные средства… Многие проекты, особенно для небольших муниципальных образований, требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода, бережного отношения к ландшафту, чтобы было не только красиво, но и удобно для людей… Прошу и требую: больше идей и предложений!", - отметил глава региона.Белозерцев поручил распространить опыт участия в федеральных программах на другие муниципалитеты региона, а художников и скульпторов нацелил на создание как можно большего количества арт-объектов для малых городов области, разработку оригинальных решений для общественных пространств.Уточняется, что на 2021 год в Пензе запланировано благоустройство сквера Чернобыльцев на улице 8-го Марта, участка между драмтеатром и Мясным пассажем, сквера "Спутник", лестницы между улицами Кирова и Спасо-Преображенской. Также губернатор потребовал провести в будущем году модернизацию зеленой зоны на улице Попова на Западной Поляне, а весной смонтировать фонтаны на водной глади реки Суры в районе Набережной.
https://ria.ru/20201202/transport-1587422976.html
https://ria.ru/20201130/pravitelstvo-1587036673.html
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество

Затраты на благоустройство в Пензенской области превысили 400 млн рублей

20:56 03.12.2020
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГород Пенза. Архив
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 70 объектов в Пензенской области благоустроены в текущем году в рамках проекта "Комфортная городская среда", на эти цели из бюджета выделялось более 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
"В 2020 году в реализации проекта приняли участие 36 муниципальных образований. Благоустроены 73 объекта, в том числе 30 дворовых территорий и 43 общественных пространства. На эти цели из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального - израсходовано более 400 миллионов рублей", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.
Губернатор указал на необходимость в будущем году провести не меньший объем работ и поручил чиновникам заниматься широким обсуждением проектов по благоустройству муниципальных территорий с привлечением активных граждан, представителей архитекторского сообщества.
"Кузнецк и Никольск выиграли в этом году всероссийский конкурс на благоустройство территорий в рамках федеральной программы малых городов, получили значительные федеральные средства… Многие проекты, особенно для небольших муниципальных образований, требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода, бережного отношения к ландшафту, чтобы было не только красиво, но и удобно для людей… Прошу и требую: больше идей и предложений!", - отметил глава региона.
Пенза - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Белозерцев поручил распространить опыт участия в федеральных программах на другие муниципалитеты региона, а художников и скульпторов нацелил на создание как можно большего количества арт-объектов для малых городов области, разработку оригинальных решений для общественных пространств.
Уточняется, что на 2021 год в Пензе запланировано благоустройство сквера Чернобыльцев на улице 8-го Марта, участка между драмтеатром и Мясным пассажем, сквера "Спутник", лестницы между улицами Кирова и Спасо-Преображенской. Также губернатор потребовал провести в будущем году модернизацию зеленой зоны на улице Попова на Западной Поляне, а весной смонтировать фонтаны на водной глади реки Суры в районе Набережной.
Пенза - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Пензенская областьИван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
 
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