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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587507574.html
В Липецкой области благоустроены более ста сельских поселений
В Липецкой области благоустроены более ста сельских поселений
В Липецкой области благоустроили 122 новых объекта в 106 сельских поселениях области в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:22
2020-12-03T14:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. В Липецкой области благоустроили 122 новых объекта в 106 сельских поселениях области в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", на что потребовалось более 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 110 объектов уже сданы, средства на благоустройство выделены из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.Артамонов отметил, что в каждом районе области обустроены детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, в Чаплыгинском районе были созданы 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. В селе Борисовка Добровского района и селе Ивово Липецкого района сделали пешеходные дорожки. В селе Березовка Тербунского района не так давно появилась многофункциональная спортивная площадка, а в поселке при железнодорожной станции Политово Данковского района – сквер."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

В Липецкой области благоустроены более ста сельских поселений

14:22 03.12.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. В Липецкой области благоустроили 122 новых объекта в 106 сельских поселениях области в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", на что потребовалось более 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, 110 объектов уже сданы, средства на благоустройство выделены из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Артамонов отметил, что в каждом районе области обустроены детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, в Чаплыгинском районе были созданы 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. В селе Борисовка Добровского района и селе Ивово Липецкого района сделали пешеходные дорожки. В селе Березовка Тербунского района не так давно появилась многофункциональная спортивная площадка, а в поселке при железнодорожной станции Политово Данковского района – сквер.
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"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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