https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587507574.html

В Липецкой области благоустроены более ста сельских поселений

В Липецкой области благоустроены более ста сельских поселений

В Липецкой области благоустроили 122 новых объекта в 106 сельских поселениях области в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:22

2020-12-03T14:22

2020-12-03T14:22

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. В Липецкой области благоустроили 122 новых объекта в 106 сельских поселениях области в этом году благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", на что потребовалось более 150 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 110 объектов уже сданы, средства на благоустройство выделены из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.Артамонов отметил, что в каждом районе области обустроены детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, в Чаплыгинском районе были созданы 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. В селе Борисовка Добровского района и селе Ивово Липецкого района сделали пешеходные дорожки. В селе Березовка Тербунского района не так давно появилась многофункциональная спортивная площадка, а в поселке при железнодорожной станции Политово Данковского района – сквер."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201202/avtodoroga-1587415538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов