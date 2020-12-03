https://ria.ru/20201203/bank-1587528053.html

"Альфа-Банк" наградит лучших предпринимателей премией "Бизнес класса А"

"Альфа-Банк" наградит лучших предпринимателей премией "Бизнес класса А"

"Альфа-Банк" вручит лучшим предпринимателям - клиентам банка ежегодную премию "Бизнес класса А", сообщает пресс-служба кредитного учреждения. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:58

2020-12-03T15:58

2020-12-03T15:58

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Альфа-Банк" вручит лучшим предпринимателям - клиентам банка ежегодную премию "Бизнес класса А", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Премия присуждается с 2019 года."Бизнес класса А" — это знак качества, которым отмечаются самые надежные клиенты "Альфа-Банка. Это предпринимательский Michelin, который является признанием безупречной деловой репутации", — приводятся в сообщении слова члена правления, директора малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дениса Осина.По его словам, в прошлом году были награждены 1000 компаний."Спустя год мы видим рост их бизнеса, что говорит о правильности нашей методологии. Уверен, что в условиях кризиса такая экспертиза банка еще актуальнее. Она позволяет выделить проверенных и надежных контрагентов и партнеров", — сказал Осин.

https://ria.ru/20201130/kredit-1586936284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика