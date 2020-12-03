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"Альфа-Банк" наградит лучших предпринимателей премией "Бизнес класса А"
"Альфа-Банк" наградит лучших предпринимателей премией "Бизнес класса А"
"Альфа-Банк" вручит лучшим предпринимателям - клиентам банка ежегодную премию "Бизнес класса А", сообщает пресс-служба кредитного учреждения. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:58
2020-12-03T15:58
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Альфа-Банк" вручит лучшим предпринимателям - клиентам банка ежегодную премию "Бизнес класса А", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Премия присуждается с 2019 года."Бизнес класса А" — это знак качества, которым отмечаются самые надежные клиенты "Альфа-Банка. Это предпринимательский Michelin, который является признанием безупречной деловой репутации", — приводятся в сообщении слова члена правления, директора малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дениса Осина.По его словам, в прошлом году были награждены 1000 компаний."Спустя год мы видим рост их бизнеса, что говорит о правильности нашей методологии. Уверен, что в условиях кризиса такая экспертиза банка еще актуальнее. Она позволяет выделить проверенных и надежных контрагентов и партнеров", — сказал Осин.
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альфа-банк, новости компаний - экономика

"Альфа-Банк" наградит лучших предпринимателей премией "Бизнес класса А"

15:58 03.12.2020
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие около входа в офис "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
Прохожие около входа в офис Альфа-Банк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Альфа-Банк" вручит лучшим предпринимателям - клиентам банка ежегодную премию "Бизнес класса А", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Премия присуждается с 2019 года.
"Бизнес класса А" — это знак качества, которым отмечаются самые надежные клиенты "Альфа-Банка. Это предпринимательский Michelin, который является признанием безупречной деловой репутации", — приводятся в сообщении слова члена правления, директора малого и микробизнеса "Альфа-Банка" Дениса Осина.
По его словам, в прошлом году были награждены 1000 компаний.
АО Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Спустя год мы видим рост их бизнеса, что говорит о правильности нашей методологии. Уверен, что в условиях кризиса такая экспертиза банка еще актуальнее. Она позволяет выделить проверенных и надежных контрагентов и партнеров", — сказал Осин.
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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