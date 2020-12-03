https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html

В МИА "Россия сегодня" назвали блокировку Baltnews в Facebook цензурой

В МИА "Россия сегодня" назвали блокировку Baltnews в Facebook цензурой

Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала циничным актом политической цензуры блокировку страницы новостного портала Baltnews в Facebook. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:20

2020-12-03T15:20

2020-12-03T20:08

медиавойны

миа "россия сегодня"

антон горелкин

технологии

медиа - общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала циничным актом политической цензуры блокировку страницы новостного портала Baltnews в Facebook.Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Среди возможных мер блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Для онлайн сервисов он составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор инициативу поддержал.Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры России рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до десяти миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".

https://ria.ru/20201203/facebook-1587514304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", антон горелкин, технологии, медиа - общество