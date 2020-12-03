В МИА "Россия сегодня" назвали блокировку Baltnews в Facebook цензурой
15:20 03.12.2020 (обновлено: 20:08 03.12.2020)
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала циничным актом политической цензуры блокировку страницы новостного портала Baltnews в Facebook.
"Facebook заблокировал страницу входящего в медиагруппу "Россия сегодня" новостного портала Baltnews. Считаем это очередным циничным актом политической цензуры со стороны американской соцсети. Напомним, что 5 июня нынешнего года FB начал помечать сообщения контролируемых государствами СМИ, в том числе РИА Новости и Sputnik", — говорится в комментарии пресс-службы.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Среди возможных мер блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Для онлайн сервисов он составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор инициативу поддержал.
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры России рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до десяти миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".