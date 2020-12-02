https://ria.ru/20201202/zhilstroitelstvo-1587426000.html

Цыбульский оценил готовность нарастить объемы жилстроительства в Поморье

Цыбульский оценил готовность нарастить объемы жилстроительства в Поморье

Губернатор Архангельской области в среду оценил готовность строителей региона к наращиванию объемов возведения жилья, побывав на строительстве одного из жилых... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T21:57

2020-12-02T21:57

2020-12-02T21:57

архангельская область

агр

марат хуснуллин

госдума рф

архангельская область

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Архангельской области в среду оценил готовность строителей региона к наращиванию объемов возведения жилья, побывав на строительстве одного из жилых комплексов в столице Поморья, сообщает пресс-служба главы и правительства области."Проект федерального закона о комплексном развитии территорий предполагает более широкие полномочия глав регионов в работе по переселению граждан из аварийного жилья и созданию комфортных общественных пространств. Для этого на местах необходимо объединить усилия заказчиков на строительство жилья, компаний-застройщиков и жителей региона", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.Госдума на пленарном заседании в ноябре приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий, который предусматривает механизмы расселения ветхого жилья в стране. Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам - право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. Реализацию такого подхода глава региона раннее обсуждал на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который назвал комплексное развитие территорий важнейшим инструментом достижения целей национальных проектов, говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в Архангельске примером комплексной застройки является округ Майская горка, где возведением жилья занимается АО "Архангельскгражданреконструкция". За последние 10 лет только "АГР" построено 18 многоквартирных жилых домов общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. В свою очередь, представители Кузнечевского стройкомбината сообщили, что в их ближайших планах – ввести в строй новый завод по производству строительных конструкций, что позволит увеличить объемы строительства почти в два раза. "Для нас важна готовность строителей к наращиванию объемов работ и к участию в социальных программах Архангельской области. В этой цепочке нужно четко также учитывать возможности по производству строительных материалов, равно как и готовность ресурсных компаний к обеспечению новых объектов необходимой коммунальной инфраструктурой", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

https://ria.ru/20201111/arkhangelsk-1584128494.html

https://ria.ru/20200904/zhile-1576726596.html

https://ria.ru/20200902/rasselenie-1576624533.html

архангельская область

архангельск

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агр, марат хуснуллин, госдума рф, архангельская область, архангельск