https://ria.ru/20201202/zamykanie-1587420995.html

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве

По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:55

2020-12-02T20:55

2020-12-02T20:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098744_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e4ab8677dd2308a165c02fa83bb71bff.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства."В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия."Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания", - добавили в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587420383.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия