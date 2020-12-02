https://ria.ru/20201202/zamykanie-1587420995.html
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве
По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:55
2020-12-02T20:55
2020-12-02T20:55
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства."В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия."Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания", - добавили в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.
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москва, происшествия
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия.
"Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания", - добавили в пресс-службе.
Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы
из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.