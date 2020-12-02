Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201202/zamykanie-1587420995.html
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве
По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:55
2020-12-02T20:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098744_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e4ab8677dd2308a165c02fa83bb71bff.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства."В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия."Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания", - добавили в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.
https://ria.ru/20201202/pozhar-1587420383.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098744_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ba7b55ce7794bb8f9f0a7c989160b5e3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в коллекторе в Москве

20:55 02.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области
Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По предварительным данным, причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы послужило короткое замыкание на силовом кабеле, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 кВ", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия.
"Пожар локализован. Пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания", - добавили в пресс-службе.
Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 20:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: пожар на севере Москвы не повлиял на жизнеобеспечение района
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Лента новостейМолния