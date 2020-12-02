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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html
Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях
Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях
Новые налоговые возможности станут подспорьем для создания новых производств в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:37
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
владимир путин
тобольск
сибур холдинг
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Новые налоговые возможности станут подспорьем для создания новых производств в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов."Развитие и диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест - это те основные цели, которые мы сегодня перед собой ставим. Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем. Существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке у нас в регионе должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне", - приводятся слова Артюхова в сообщении пресс-службы губернатора.Глава региона добавил, что в 2021 году планируется перейти к практической стадии реализации проектов."Надеемся, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы перейдем к практической стадии реализации проектов", - отметил Артюхов.Во вторник, выступая в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимии на площадке "Сибура" в Тобольске, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что делать это нужно на основе кластерного подхода. Это позволит повысить эффективность вовлечения запасов.По словам Новака, в Минэнерго РФ создана специальная рабочая группа для проработки создания газохимических мощностей в перспективном для отрасли арктическом регионе на полуострове Ямал, инвестиционный проект предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов, а сформированный в итоге кластер привлечет до 2 триллионов рублей инвестиций."По оценке, которую привел вице-премьер, проект обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта на 125 миллиардов рублей в год, еще три триллиона рублей инвестиций может дать реализация дополнительных СПГ-проектов на Ямале. Инвестпроект предусматривает строительство нового газоперерабатывающего и газохимического комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Округ участвует в подготовке к его реализации - регион вошел в состав рабочей группы, созданной Минэнерго с целью развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал. Также в ее работе участвуют заинтересованные компании и федеральные органы исполнительной власти, уточняют власти.
https://ria.ru/20201201/yamal-1587134005.html
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дмитрий артюхов, ямал, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, тобольск, сибур холдинг, экономика

Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях

15:37 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Новые налоговые возможности станут подспорьем для создания новых производств в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Развитие и диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест - это те основные цели, которые мы сегодня перед собой ставим. Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем. Существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке у нас в регионе должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне", - приводятся слова Артюхова в сообщении пресс-службы губернатора.
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Глава региона добавил, что в 2021 году планируется перейти к практической стадии реализации проектов.
"Надеемся, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы перейдем к практической стадии реализации проектов", - отметил Артюхов.
Во вторник, выступая в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимии на площадке "Сибура" в Тобольске, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что делать это нужно на основе кластерного подхода. Это позволит повысить эффективность вовлечения запасов.
По словам Новака, в Минэнерго РФ создана специальная рабочая группа для проработки создания газохимических мощностей в перспективном для отрасли арктическом регионе на полуострове Ямал, инвестиционный проект предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов, а сформированный в итоге кластер привлечет до 2 триллионов рублей инвестиций.
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"По оценке, которую привел вице-премьер, проект обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта на 125 миллиардов рублей в год, еще три триллиона рублей инвестиций может дать реализация дополнительных СПГ-проектов на Ямале. Инвестпроект предусматривает строительство нового газоперерабатывающего и газохимического комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Округ участвует в подготовке к его реализации - регион вошел в состав рабочей группы, созданной Минэнерго с целью развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал. Также в ее работе участвуют заинтересованные компании и федеральные органы исполнительной власти, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакВладимир ПутинТобольскСибур ХолдингЭкономика
 
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