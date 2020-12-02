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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201202/vybory-1587282713.html
В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах
В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах
До 288 тысяч избирательных бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом, сообщает издание Washington Examiner... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:00
2020-12-02T10:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (штат)
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. До 288 тысяч избирательных бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на данные проекта Amistad Project американской некоммерческой организации Thomas More Society.По данным проекта, один из субподрядчиков Почтовой службы США Джесс Морган заявил, что его трейлер, в котором находились от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней для голосования по почте, который он доставил из населенного пункта в штате Нью-Йорк в Пенсильванию, исчез. Другой субподрядчик почты (USPS) Натан Пиз сообщил представителям проекта, что двое сотрудников почты по отдельности сообщили ему, что утром 4 ноября USPS собирала более 100 тысяч бюллетеней, чтобы датировать их задним числом. По данным издания, это было сделано для того, чтобы засчитать бюллетени, хотя они прибыли позже установленного законом срока.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (штат), пенсильвания, сша, в мире

В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах

10:00 02.12.2020 (обновлено: 10:07 02.12.2020)
 
© REUTERS / Adrees LatifСотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США
Сотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Adrees Latif
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. До 288 тысяч избирательных бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на данные проекта Amistad Project американской некоммерческой организации Thomas More Society.
По данным проекта, один из субподрядчиков Почтовой службы США Джесс Морган заявил, что его трейлер, в котором находились от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней для голосования по почте, который он доставил из населенного пункта в штате Нью-Йорк в Пенсильванию, исчез. Другой субподрядчик почты (USPS) Натан Пиз сообщил представителям проекта, что двое сотрудников почты по отдельности сообщили ему, что утром 4 ноября USPS собирала более 100 тысяч бюллетеней, чтобы датировать их задним числом. По данным издания, это было сделано для того, чтобы засчитать бюллетени, хотя они прибыли позже установленного законом срока.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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