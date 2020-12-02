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В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах

В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах

До 288 тысяч избирательных бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом, сообщает издание Washington Examiner... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:00

2020-12-02T10:00

2020-12-02T10:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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сша

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. До 288 тысяч избирательных бюллетеней на выборах в США могли исчезнуть, еще 100 тысяч документов датированы задним числом, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на данные проекта Amistad Project американской некоммерческой организации Thomas More Society.По данным проекта, один из субподрядчиков Почтовой службы США Джесс Морган заявил, что его трейлер, в котором находились от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней для голосования по почте, который он доставил из населенного пункта в штате Нью-Йорк в Пенсильванию, исчез. Другой субподрядчик почты (USPS) Натан Пиз сообщил представителям проекта, что двое сотрудников почты по отдельности сообщили ему, что утром 4 ноября USPS собирала более 100 тысяч бюллетеней, чтобы датировать их задним числом. По данным издания, это было сделано для того, чтобы засчитать бюллетени, хотя они прибыли позже установленного законом срока.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/ssha-1585430977.html

нью-йорк (штат)

пенсильвания

сша

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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (штат), пенсильвания, сша, в мире