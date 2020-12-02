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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201202/volontery-1587397639.html
Любимов: вклад волонтеров в развитие Рязанской области огромен
Любимов: вклад волонтеров в развитие Рязанской области огромен
Вклад добровольцев в развитие Рязанской области и всего государства огромен, что особенно ощущается в период пандемии коронавируса, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:17
2020-12-02T20:25
рязанская область
николай любимов
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Вклад добровольцев в развитие Рязанской области и всего государства огромен, что особенно ощущается в период пандемии коронавируса, заявил губернатор Николай Любимов на IV форуме добровольцев региона.Церемония открытия состоялась в "Точке кипения" технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра. Более тысячи участников форума присоединились к трансляции в онлайн-формате. Губернатор принял участие в пленарном заседании, посвященном роли добровольцев при оказании помощи госучреждениям в борьбе с распространением COVID, а также перспективам развития взаимодействия органов власти, общественных организаций с волонтерским движением в постпандемию."Важно, что на площадке форума мы можем обобщить накопленный опыт, познакомиться с наиболее успешными практиками, определить дальнейшие векторы развития добровольческого движения в регионе", – сказал губернатор, подчеркнув, что сегодня добровольчество поддерживается президентом РФ, правительством России, правительством Рязанской области, эта работа ведется в рамках национального проекта "Образование".Глава региона выразил уверенность, что в Рязанской области движение добровольцев, которое уже сегодня насчитывает порядка 78 тысяч человек, будет развиваться и дальше.Губернатор отметил, что важно продолжать укреплять взаимодействие волонтеров с региональными органами власти, муниципалитетами, общественными организациями."Здесь есть над чем работать, необходимо стремиться к вовлечению как можно больше людей разного возраста в созидательную волонтерскую активность, а для этого нужно и дальше развивать инфраструктуру поддержки добровольчества", – сказал Любимов.Отвечая на вопрос, как поддерживается добровольчество в регионе, он сказал, что облправительство считает развитие волонтерства одной из важных задач в своей работе, а поддержка добровольческой деятельности финансируется со стороны государства. По словам губернатора, регион получил субсидию в размере более 8 миллионов рублей. На эти средства, включая региональное софинансирование, создается необходимая инфраструктура поддержки движения добровольцев."Не менее важная часть поддержки добровольцев – это помощь в реализации предложенных ими инициатив. В Рязанской области много добровольческих проектов, которые мы поддерживаем совместно с региональными министерствами. Они реализуются в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, оказывается помощь медикам в период пандемии коронавируса", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20201127/volontery-1586677576.html
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николай любимов, рязанская область, общество

Любимов: вклад волонтеров в развитие Рязанской области огромен

18:17 02.12.2020 (обновлено: 20:25 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Вклад добровольцев в развитие Рязанской области и всего государства огромен, что особенно ощущается в период пандемии коронавируса, заявил губернатор Николай Любимов на IV форуме добровольцев региона.
Церемония открытия состоялась в "Точке кипения" технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра. Более тысячи участников форума присоединились к трансляции в онлайн-формате. Губернатор принял участие в пленарном заседании, посвященном роли добровольцев при оказании помощи госучреждениям в борьбе с распространением COVID, а также перспективам развития взаимодействия органов власти, общественных организаций с волонтерским движением в постпандемию.
"Важно, что на площадке форума мы можем обобщить накопленный опыт, познакомиться с наиболее успешными практиками, определить дальнейшие векторы развития добровольческого движения в регионе", – сказал губернатор, подчеркнув, что сегодня добровольчество поддерживается президентом РФ, правительством России, правительством Рязанской области, эта работа ведется в рамках национального проекта "Образование".
Глава региона выразил уверенность, что в Рязанской области движение добровольцев, которое уже сегодня насчитывает порядка 78 тысяч человек, будет развиваться и дальше.

"Работа волонтеров в настоящее время весьма многогранна. Их помощь востребована в социальной сфере, прежде всего там, где оказываются социальные услуги гражданам, где решаются важные вопросы охраны окружающей среды, реализуются значимые инициативы и проекты, которые призваны улучшить жизнь людей. Вклад добровольцев в развитие нашего государства, рязанского региона огромен. Особенно это чувствуется сейчас, в период пандемии. Считаю, что во многом благодаря волонтерскому сообществу удалось снизить темпы распространения коронавируса в Рязанской области. Формирующаяся в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах", - сказал Любимов.

Губернатор отметил, что важно продолжать укреплять взаимодействие волонтеров с региональными органами власти, муниципалитетами, общественными организациями.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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"Здесь есть над чем работать, необходимо стремиться к вовлечению как можно больше людей разного возраста в созидательную волонтерскую активность, а для этого нужно и дальше развивать инфраструктуру поддержки добровольчества", – сказал Любимов.
Отвечая на вопрос, как поддерживается добровольчество в регионе, он сказал, что облправительство считает развитие волонтерства одной из важных задач в своей работе, а поддержка добровольческой деятельности финансируется со стороны государства. По словам губернатора, регион получил субсидию в размере более 8 миллионов рублей. На эти средства, включая региональное софинансирование, создается необходимая инфраструктура поддержки движения добровольцев.
"Не менее важная часть поддержки добровольцев – это помощь в реализации предложенных ими инициатив. В Рязанской области много добровольческих проектов, которые мы поддерживаем совместно с региональными министерствами. Они реализуются в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, оказывается помощь медикам в период пандемии коронавируса", – сказал Любимов.
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