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Воду в Москве-реке у набережной Шевченко очистили от масляной пленки
Воду в Москве-реке у набережной Шевченко очистили от масляной пленки
Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко убрали, ведется поиск источника загрязнения, существенного вреда реке не нанесено, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:55
2020-12-02T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко убрали, ведется поиск источника загрязнения, существенного вреда реке не нанесено, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее в пресс-службе сообщили, что в среду утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки."По состоянию на 12.00 водная гладь на Западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля ГУП Мосводосток и катер департамента ГО ЧС. Бригады ГУП "Мосводосток" с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию", - сообщили в пресс-службе.Специалисты уточнили, что с учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки, существенного вреда Москве-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность.
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городское хозяйство москвы, мосводосток

Воду в Москве-реке у набережной Шевченко очистили от масляной пленки

13:55 02.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПодготовка водных спасателей к зиме
Подготовка водных спасателей к зиме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко убрали, ведется поиск источника загрязнения, существенного вреда реке не нанесено, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в пресс-службе сообщили, что в среду утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки.
"По состоянию на 12.00 водная гладь на Западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля ГУП Мосводосток и катер департамента ГО ЧС. Бригады ГУП "Мосводосток" с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию", - сообщили в пресс-службе.
Специалисты уточнили, что с учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки, существенного вреда Москве-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность.
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12:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
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