https://ria.ru/20201202/voda-1587336428.html
Воду в Москве-реке у набережной Шевченко очистили от масляной пленки
Воду в Москве-реке у набережной Шевченко очистили от масляной пленки
Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко убрали, ведется поиск источника загрязнения, существенного вреда реке не нанесено, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:55
2020-12-02T13:55
2020-12-02T13:55
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко убрали, ведется поиск источника загрязнения, существенного вреда реке не нанесено, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".Ранее в пресс-службе сообщили, что в среду утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки."По состоянию на 12.00 водная гладь на Западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля ГУП Мосводосток и катер департамента ГО ЧС. Бригады ГУП "Мосводосток" с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию", - сообщили в пресс-службе.Специалисты уточнили, что с учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки, существенного вреда Москве-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность.
https://ria.ru/20201202/plenka-1587316375.html
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городское хозяйство москвы, мосводосток