Аналитик назвал валюты, которые сейчас выгоднее доллара
02:44 02.12.2020 (обновлено: 13:03 02.12.2020)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В то время, как рубль снижается к доллару, некоторые валюты, напротив, растут к рублю. Однако это не может быть основанием для долгосрочных покупок, поскольку тренд может измениться. Не стоит переводить доллары в рубли или другую валюту, если на это нет веских оснований, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Это объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения, что причиняло меньший вред экономике страны, при этом на протяжении долгого времени темпы распространения заболевания в стране были низкими", — объясняет эксперт.
В ноябре резкий рывок вверх совершил и китайский юань. Импульс ему придали новости о лидерстве Джо Байдена в президентской гонке в США. Если Байден станет президентом, накал противостояния в торговой войне между Китаем и США снизится, поскольку позиция действующего американского лидера Дональда Трампа по отношению к Пекину гораздо более жесткая. На этих предположениях юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года – примерно на 6%.
Однако все это вкупе с наблюдающимся в последние шесть месяцев снижением доллара носит скорее спекулятивный характер. Мы видим рост спроса на рисковые активы в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавируса, что должно подбодрить экономику.
На дальнем же горизонте доллар имеет гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти. Исходя из этого, не стоит переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты. Настроения рынка могут измениться, вдобавок вы можете много потерять на конвертации, заключил Бабин.
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