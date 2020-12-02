https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html

Аналитик назвал валюты, которые сейчас выгоднее доллара

Аналитик назвал валюты, которые сейчас выгоднее доллара

В то время, как рубль снижается к доллару, некоторые валюты, напротив, растут к рублю. Однако это не может быть основанием для долгосрочных покупок, поскольку... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:44

2020-12-02T02:44

2020-12-02T13:03

дмитрий бабин

бкс мир инвестиций

россия

сша

доллар

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В то время, как рубль снижается к доллару, некоторые валюты, напротив, растут к рублю. Однако это не может быть основанием для долгосрочных покупок, поскольку тренд может измениться. Не стоит переводить доллары в рубли или другую валюту, если на это нет веских оснований, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.В ноябре резкий рывок вверх совершил и китайский юань. Импульс ему придали новости о лидерстве Джо Байдена в президентской гонке в США. Если Байден станет президентом, накал противостояния в торговой войне между Китаем и США снизится, поскольку позиция действующего американского лидера Дональда Трампа по отношению к Пекину гораздо более жесткая. На этих предположениях юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года – примерно на 6%.Однако все это вкупе с наблюдающимся в последние шесть месяцев снижением доллара носит скорее спекулятивный характер. Мы видим рост спроса на рисковые активы в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавируса, что должно подбодрить экономику. На дальнем же горизонте доллар имеет гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти. Исходя из этого, не стоит переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты. Настроения рынка могут измениться, вдобавок вы можете много потерять на конвертации, заключил Бабин.

https://ria.ru/20201128/rubl-1586729676.html

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дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, россия, сша, доллар, экономика