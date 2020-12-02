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Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:05
2020-12-02T17:05
2020-12-02T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ, Голикова отметила, что масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в РФ уже в декабре."Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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