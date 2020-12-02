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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587383472.html
Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:05
2020-12-02T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ, Голикова отметила, что масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в РФ уже в декабре."Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса

17:05 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ, Голикова отметила, что масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в РФ уже в декабре.
"Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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