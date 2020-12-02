https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587383472.html

Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса

Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:05

2020-12-02T17:05

2020-12-02T17:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ, Голикова отметила, что масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в РФ уже в декабре."Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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