https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376780.html
Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Российская промышленность готова к всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:44
2020-12-02T16:44
2020-12-02T17:05
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российская промышленность готова к всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провел видеоконференцию, посвященную открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. В ходе дискуссии Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову организовать работу, чтобы приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели."Я знаю, что в целом и промышленность, и (медицинская - ред.) сеть в целом к этому готовы. Давайте будем делать этот первый шаг, сделаем этот первый шаг", - заявил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество