https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376780.html

Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации

Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации

Российская промышленность готова к всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:44

2020-12-02T16:44

2020-12-02T17:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российская промышленность готова к всеобщей вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провел видеоконференцию, посвященную открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. В ходе дискуссии Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову организовать работу, чтобы приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели."Я знаю, что в целом и промышленность, и (медицинская - ред.) сеть в целом к этому готовы. Давайте будем делать этот первый шаг, сделаем этот первый шаг", - заявил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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