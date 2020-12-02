https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587376145.html
Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:41
2020-12-02T16:41
2020-12-02T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.Как уточнил глава государства, ранее он обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19."Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.По словам президента, российская промышленность готова к масштабной вакцинации."Давайте <...> сделаем этот первый шаг", — сказал глава государства в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны.Голикова, в свою очередь, заявила, что в стране есть возможности "начать масштабную вакцинацию уже в декабре". Она добавила, что сейчас идет оценка по части приоритетных групп населения.Как отмечал в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко, в группы риска по коронавирусу входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. По его словам, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586647624.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой
начать масштабную вакцинацию от коронавируса
на следующей неделе.
Как уточнил глава государства, ранее он обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.
"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.
По словам президента, российская промышленность готова к масштабной вакцинации.
"Давайте <...> сделаем этот первый шаг", — сказал глава государства в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны.
Голикова, в свою очередь, заявила, что в стране есть возможности "начать масштабную вакцинацию уже в декабре". Она добавила, что сейчас идет оценка по части приоритетных групп населения.
Как отмечал в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко
, в группы риска по коронавирусу входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. По его словам, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркивал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.
Вакцины от COVID-19
Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре
(на базе пептидных антигенов).
Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.
Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.