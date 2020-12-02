https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587311845.html

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации чиновников от COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации чиновников от COVID-19

Вакцинация от коронавируса для высокопоставленных чиновников будет добровольной, как и для всех россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:19

2020-12-02T12:19

2020-12-02T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для высокопоставленных чиновников будет добровольной, как и для всех россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В ходе общения с журналистами Пескова спросили, считают ли в Кремле необходимым в обязательном порядке вакцинировать от COVID-19 высокопоставленных чиновников, когда вакцина войдет в гражданский оборот.Его также спросили, будет ли в будущем перед встречами чиновников с президентом РФ Владимиром Путиным придаваться значение тому, вакцинировался ли человек."Это зависит от заключения специалистов, инфекционистов, от заключения эпидемиологов и от того, что дальше будет происходить с эпидемиологическим фоном. Это не нам решать, мнение специалистов будет важно", - ответил пресс-секретарь главы государства.Он уточнил, что речь идет не о необходимости получить заключение непосредственно перед встречей с Путиным, а о выработке системы в целом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/putin-1586059957.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество