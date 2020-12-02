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РФПИ обсуждает производство "Спутник V" с Египтом и Нигерией
РФПИ обсуждает производство "Спутник V" с Египтом и Нигерией
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" с Египтом и Нигерией, заявил глава РФПИ Кирилл... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:24
2020-12-02T19:24
2020-12-02T19:24
распространение нового коронавируса
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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египет
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" с Египтом и Нигерией, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."Мы обсуждаем производство с Египтом, ведем дискуссии с Нигерией", - сказал он.Дмитриев отметил, что фонд продолжит работу с африканскими странами по поставке и производству вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В конце сентября РФПИ и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, египет, нигерия, в мире