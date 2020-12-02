https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587392963.html

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:56

2020-12-02T17:56

2020-12-02T20:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381227_0:66:3072:1794_1400x0_80_0_0_882d574b67b508f7f1fb298b29e6d2a3.jpg

ООН, 2 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", - сказал Дмитриев."Мы также создаем партнерства по производству и хотим делиться нашей технологией со всеми заинтересованными странами", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tseny-1587414721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, общество