https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587392963.html
В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран
В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:56
2020-12-02T17:56
2020-12-02T20:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
общество
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", - сказал Дмитриев."Мы также создаем партнерства по производству и хотим делиться нашей технологией со всеми заинтересованными странами", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tseny-1587414721.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, общество