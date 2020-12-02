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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587392963.html
В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран
В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:56
2020-12-02T20:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
общество
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", - сказал Дмитриев."Мы также создаем партнерства по производству и хотим делиться нашей технологией со всеми заинтересованными странами", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, общество

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" будет доступен для других стран

17:56 02.12.2020 (обновлено: 20:35 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V")
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.
"В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", - сказал Дмитриев.
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"Мы также создаем партнерства по производству и хотим делиться нашей технологией со всеми заинтересованными странами", - добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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