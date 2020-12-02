https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587385434.html

Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве

Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве

Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:13

2020-12-02T17:13

2020-12-02T17:13

распространение нового коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петер сийярто

здоровье - общество

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_9c136c3baef479136db630e74e747346.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата, сообщается на сайте Росздравнадзора.Договоренность о посещении венгерской делегацией РФ была достигнута 27 ноября в рамках заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегация должна была познакомиться с производством, клиническим применением и контролем качества, эффективности и безопасности вакцины "Спутник V". Во вторник венгерская делегация обсудила на совещании с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой перспективы дальнейшего сотрудничества по российской вакцине.Делегация Венгрии посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. "Сотрудники лабораторного комплекса продемонстрировали венгерским коллегам работу аналитической, фармакологической, микробиологической, лабораторий, а также методы иммунобиологического контроля вакцин", - отметили в Росздравнадзоре.В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка. Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587376356.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-02T17:13 true PT3M03S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер сийярто, здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, общество