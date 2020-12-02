Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Договоренность о посещении венгерской делегацией РФ была достигнута 27 ноября в рамках заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегация должна была познакомиться с производством, клиническим применением и контролем качества, эффективности и безопасности вакцины "Спутник V". Во вторник венгерская делегация обсудила на совещании с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой перспективы дальнейшего сотрудничества по российской вакцине.
"В рамках визита прошла встреча делегации с руководителем группы разработчиков вакцины – заместителем директора по научной работе ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России – членом-корреспондентом РАН, Д.Ю. Логуновым, который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и клинических исследованиях вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Делегация Венгрии посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. "Сотрудники лабораторного комплекса продемонстрировали венгерским коллегам работу аналитической, фармакологической, микробиологической, лабораторий, а также методы иммунобиологического контроля вакцин", - отметили в Росздравнадзоре.
В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка. Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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