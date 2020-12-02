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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587385434.html
Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:13
2020-12-02T17:13
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петер сийярто
здоровье - общество
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата, сообщается на сайте Росздравнадзора.Договоренность о посещении венгерской делегацией РФ была достигнута 27 ноября в рамках заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегация должна была познакомиться с производством, клиническим применением и контролем качества, эффективности и безопасности вакцины "Спутник V". Во вторник венгерская делегация обсудила на совещании с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой перспективы дальнейшего сотрудничества по российской вакцине.Делегация Венгрии посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. "Сотрудники лабораторного комплекса продемонстрировали венгерским коллегам работу аналитической, фармакологической, микробиологической, лабораторий, а также методы иммунобиологического контроля вакцин", - отметили в Росздравнадзоре.В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка. Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер сийярто, здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, общество

Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве

17:13 02.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Договоренность о посещении венгерской делегацией РФ была достигнута 27 ноября в рамках заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегация должна была познакомиться с производством, клиническим применением и контролем качества, эффективности и безопасности вакцины "Спутник V". Во вторник венгерская делегация обсудила на совещании с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой перспективы дальнейшего сотрудничества по российской вакцине.

"В рамках визита прошла встреча делегации с руководителем группы разработчиков вакцины – заместителем директора по научной работе ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России – членом-корреспондентом РАН, Д.Ю. Логуновым, который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и клинических исследованиях вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Делегация Венгрии посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. "Сотрудники лабораторного комплекса продемонстрировали венгерским коллегам работу аналитической, фармакологической, микробиологической, лабораторий, а также методы иммунобиологического контроля вакцин", - отметили в Росздравнадзоре.
В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка. Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петер СийяртоЗдоровье - ОбществоДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВенгрияОбщество
 
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