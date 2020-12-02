Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды
15:11 02.12.2020 (обновлено: 15:18 02.12.2020)
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях крайне низких температур, с заявлением о готовности помочь доставить вакцину в регионы выступил управляющий директор сети Ричард Уолкер.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.
"Фантастическая новость - вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в Британии. Как и я и говорил премьер-министру в прошлом месяце, если это поможет, то Iceland готов оказать поддержку силами нашей "холодной" логистической цепи", - написал Уолкер в Twitter.
По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.
В среду власти Уэльса заявили, что не могут выполнить инструкцию правительства по приоритетной вакцинации пациентов домов престарелых в массовом порядке, так как в регионе нет достаточного количества оборудования для хранения запасов вакцины при температуре минус 70 градусов. В настоящее время в Уэльсе организованы только два пункта хранения вакцин.