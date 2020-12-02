https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587352780.html

Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды

Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды

Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:11

2020-12-02T15:11

2020-12-02T15:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer inc

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коронавирусы

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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях крайне низких температур, с заявлением о готовности помочь доставить вакцину в регионы выступил управляющий директор сети Ричард Уолкер.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели."Фантастическая новость - вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в Британии. Как и я и говорил премьер-министру в прошлом месяце, если это поможет, то Iceland готов оказать поддержку силами нашей "холодной" логистической цепи", - написал Уолкер в Twitter.По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.В среду власти Уэльса заявили, что не могут выполнить инструкцию правительства по приоритетной вакцинации пациентов домов престарелых в массовом порядке, так как в регионе нет достаточного количества оборудования для хранения запасов вакцины при температуре минус 70 градусов. В настоящее время в Уэльсе организованы только два пункта хранения вакцин.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587347919.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

уэльс

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer inc, вакцины, коронавирусы, уэльс, великобритания, в мире