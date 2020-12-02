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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587352780.html
Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды
Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды
Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:11
2020-12-02T15:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer inc
вакцины
коронавирусы
уэльс
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях крайне низких температур, с заявлением о готовности помочь доставить вакцину в регионы выступил управляющий директор сети Ричард Уолкер.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели."Фантастическая новость - вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в Британии. Как и я и говорил премьер-министру в прошлом месяце, если это поможет, то Iceland готов оказать поддержку силами нашей "холодной" логистической цепи", - написал Уолкер в Twitter.По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.В среду власти Уэльса заявили, что не могут выполнить инструкцию правительства по приоритетной вакцинации пациентов домов престарелых в массовом порядке, так как в регионе нет достаточного количества оборудования для хранения запасов вакцины при температуре минус 70 градусов. В настоящее время в Уэльсе организованы только два пункта хранения вакцин.
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587347919.html
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коронавирус covid-19, pfizer inc, вакцины, коронавирусы, уэльс, великобритания, в мире

Вакцину Pfizer и BioNTech готовы распространять магазины замороженной еды

15:11 02.12.2020 (обновлено: 15:18 02.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland предложила британским властям помощь в распространении вакцины от коронавируса, требующей хранения в условиях крайне низких температур, с заявлением о готовности помочь доставить вакцину в регионы выступил управляющий директор сети Ричард Уолкер.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.
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"Фантастическая новость - вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в Британии. Как и я и говорил премьер-министру в прошлом месяце, если это поможет, то Iceland готов оказать поддержку силами нашей "холодной" логистической цепи", - написал Уолкер в Twitter.
По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.
В среду власти Уэльса заявили, что не могут выполнить инструкцию правительства по приоритетной вакцинации пациентов домов престарелых в массовом порядке, так как в регионе нет достаточного количества оборудования для хранения запасов вакцины при температуре минус 70 градусов. В настоящее время в Уэльсе организованы только два пункта хранения вакцин.
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer IncВакциныКоронавирусыУэльсВеликобританияВ мире
 
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