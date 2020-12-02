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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587347919.html
В Британии назвали условия применения вакцины Pfizer и BioNTech
В Британии назвали условия применения вакцины Pfizer и BioNTech
Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech можно применять при температуре 2-8 градусов по Цельсию после хранения при крайне низких температурах, сообщил глава... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:48
2020-12-02T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer inc
вакцины
коронавирусы
англия
общество
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech можно применять при температуре 2-8 градусов по Цельсию после хранения при крайне низких температурах, сообщил глава рабочей группы британской комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше -70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней."Каждая вакцина обладает собственными характеристиками и требованиями к условиям хранения, транспортировки и применения… Данная вакцина (Pfizer/BioNTech) стабильна при температуре 2-8 градусов для проведения вакцинации, после того как извлекается из хранилища с крайне низкой температурой", - сказал на брифинге Пирмохамед.По заявлению британских экспертов, вакцина Pfizer/BioNTech безопасна для пациентов всех возрастных групп, эффективна на 95% и вызывает лишь незначительные побочные эффекты, которые длятся около одного дня. Вакцина двухкомпонентная, две дозы вводятся с промежутком в 21 день. При этом иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины.Медицинские власти Англии ранее заявляли, что массовая вакцинация в стране будет развернута весной 2021 года, она будет сугубо добровольной. Сделать прививку от коронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства или в мобильном центре вакцинации. Медики будут вакцинировать жителей страны от коронавируса ежедневно, без выходных и по 12 часов в сутки. Помогать врачам при массовой вакцинации будут военные.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
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коронавирус covid-19, pfizer inc, вакцины, коронавирусы, англия, общество

В Британии назвали условия применения вакцины Pfizer и BioNTech

14:48 02.12.2020 (обновлено: 14:49 02.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech можно применять при температуре 2-8 градусов по Цельсию после хранения при крайне низких температурах, сообщил глава рабочей группы британской комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По заявлению разработчиков, хранить вакцину следует при температуре не выше -70 градусов по Цельсию. Дозы вакцины поставляются в специальных контейнерах, хранение в которых при данной температуре возможно в течение 30 дней. Для применения вакцина может храниться в обычном холодильнике (2-8 градуса по Цельсию) до пяти дней.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
"Каждая вакцина обладает собственными характеристиками и требованиями к условиям хранения, транспортировки и применения… Данная вакцина (Pfizer/BioNTech) стабильна при температуре 2-8 градусов для проведения вакцинации, после того как извлекается из хранилища с крайне низкой температурой", - сказал на брифинге Пирмохамед.
По заявлению британских экспертов, вакцина Pfizer/BioNTech безопасна для пациентов всех возрастных групп, эффективна на 95% и вызывает лишь незначительные побочные эффекты, которые длятся около одного дня. Вакцина двухкомпонентная, две дозы вводятся с промежутком в 21 день. При этом иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины.
Медицинские власти Англии ранее заявляли, что массовая вакцинация в стране будет развернута весной 2021 года, она будет сугубо добровольной. Сделать прививку от коронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства или в мобильном центре вакцинации. Медики будут вакцинировать жителей страны от коронавируса ежедневно, без выходных и по 12 часов в сутки. Помогать врачам при массовой вакцинации будут военные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
14:45
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer IncВакциныКоронавирусыАнглияОбщество
 
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