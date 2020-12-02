Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587335654.html
Эксперт оценил безопасность вакцины Pfizer и BioNTech
Эксперт оценил безопасность вакцины Pfizer и BioNTech
Вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech вызывает незначительные побочные эффекты, но она на 95% эффективна во всех группах населения, сообщил глава... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:51
2020-12-02T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578646726_0:205:3111:1955_1400x0_80_0_0_71e19a40f6bfb39ec32c2989b78b94b1.jpg
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech вызывает незначительные побочные эффекты, но она на 95% эффективна во всех группах населения, сообщил глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные."Данные показывают, что вакцина на 95% эффективна во всех группах пациентов, независимо от возраста, пола, расы и страны проживания. Безопасность препарата сравнима с другими вакцинами, большая часть побочных эффектов крайне незначительна и обычно продолжается один день или около того", - сказал Пирмохамед на брифинге в среду.По его словам, вакцина двухкомпонентная, и иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины. Между введением двух доз должен пройти 21 день.Ранее на том же брифинге глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн заявила, что вакцина безопасна, в том числе для людей старшего поколения.Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578646726_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_7d17ccc0ac8c8a33758261492152ab37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бельгия, в мире

Эксперт оценил безопасность вакцины Pfizer и BioNTech

13:51 02.12.2020 (обновлено: 13:57 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech вызывает незначительные побочные эффекты, но она на 95% эффективна во всех группах населения, сообщил глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные.
"Данные показывают, что вакцина на 95% эффективна во всех группах пациентов, независимо от возраста, пола, расы и страны проживания. Безопасность препарата сравнима с другими вакцинами, большая часть побочных эффектов крайне незначительна и обычно продолжается один день или около того", - сказал Пирмохамед на брифинге в среду.
По его словам, вакцина двухкомпонентная, и иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины. Между введением двух доз должен пройти 21 день.
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 08:59
Выяснилось, какие запреты действуют для испытателей вакцины от COVID-19
Ранее на том же брифинге глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн заявила, что вакцина безопасна, в том числе для людей старшего поколения.
Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:46Слуцкий прокомментировал заявление Украины о бойкоте встречи Совбеза ООН
17:43Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Лента новостейМолния