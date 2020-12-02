https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587335654.html

Эксперт оценил безопасность вакцины Pfizer и BioNTech

Эксперт оценил безопасность вакцины Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech вызывает незначительные побочные эффекты, но она на 95% эффективна во всех группах населения, сообщил глава... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:51

2020-12-02T13:51

2020-12-02T13:57

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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech вызывает незначительные побочные эффекты, но она на 95% эффективна во всех группах населения, сообщил глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные."Данные показывают, что вакцина на 95% эффективна во всех группах пациентов, независимо от возраста, пола, расы и страны проживания. Безопасность препарата сравнима с другими вакцинами, большая часть побочных эффектов крайне незначительна и обычно продолжается один день или около того", - сказал Пирмохамед на брифинге в среду.По его словам, вакцина двухкомпонентная, и иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины. Между введением двух доз должен пройти 21 день.Ранее на том же брифинге глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн заявила, что вакцина безопасна, в том числе для людей старшего поколения.Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бельгия, в мире