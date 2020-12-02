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В Британии заявили о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech
В Британии заявили о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech
Вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech безопасна, в том числе для людей старшего поколения, заявила глава британского медицинского регулятора MHRA... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:34
2020-12-02T13:34
2020-12-02T13:34
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech безопасна, в том числе для людей старшего поколения, заявила глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные.По ее словам, регулятор рекомендовал правительству страны одобрить использование вакцины, и кабинет министров сделал это.Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech безопасна, в том числе для людей старшего поколения, заявила глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн.
Британия
в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные.
"Вакцина была одобрена после тщательного изучения эффективности и безопасности. Было установлено, что вакцина безопасна для людей старше 65 лет", - сказала Рэйн на брифинге в среду.
По ее словам, регулятор рекомендовал правительству страны одобрить использование вакцины, и кабинет министров сделал это.
Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.