https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587330276.html

В Британии заявили о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech

В Британии заявили о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech безопасна, в том числе для людей старшего поколения, заявила глава британского медицинского регулятора MHRA... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:34

2020-12-02T13:34

2020-12-02T13:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech безопасна, в том числе для людей старшего поколения, заявила глава британского медицинского регулятора MHRA Джун Рэйн.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса. Минздрав Соединенного Королевства сообщил, что разрешение на использование получила вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, более 800 тысяч доз вакцины уже доставлены в Британию из Бельгии, в логистике задействованы военные.По ее словам, регулятор рекомендовал правительству страны одобрить использование вакцины, и кабинет министров сделал это.Правительство обещало сделать первые прививки от коронавируса в декабре, массовая вакцинация начнется весной 2021 года. В первую очередь вакцину получат пациенты домов престарелых, медики, соцработники и люди старшего поколения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/dzhonson-1587304648.html

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире