Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315633.html
Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ
Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ
В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:31
2020-12-02T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
одкб
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_d9e281f92e5d9b3f98b6a022c55485d8.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.Он отметил, что это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/vaktsiny-1585563862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_247:0:2976:2047_1400x0_80_0_0_722d4798599f6ac0b46b966c3a0b2d88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, одкб, владимир путин, в мире

Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

12:31 02.12.2020 (обновлено: 12:50 02.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.
Он отметил, что это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 17:12Распространение нового коронавируса
Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОДКБВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:46Слуцкий прокомментировал заявление Украины о бойкоте встречи Совбеза ООН
17:43Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Лента новостейМолния