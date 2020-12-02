https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315633.html
Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ
Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ
В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:31
2020-12-02T12:31
2020-12-02T12:50
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.Он отметил, что это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, одкб, владимир путин, в мире