https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315633.html

Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

Путин рассказал о работе над поставками вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:31

2020-12-02T12:31

2020-12-02T12:50

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

одкб

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в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.Он отметил, что это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/vaktsiny-1585563862.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, одкб, владимир путин, в мире