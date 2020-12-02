https://ria.ru/20201202/udmurtiya-1587370745.html

Лечащим больных COVID-19 медикам Удмуртии выплатили более 1 млрд рублей

Лечащим больных COVID-19 медикам Удмуртии выплатили более 1 млрд рублей

Медицинские работники Удмуртии, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, с апреля 2020 года получили дополнительные выплаты в размере более 1... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:23

2020-12-02T16:23

2020-12-02T16:23

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750326_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_2873639a3903628dcd4f24c81a3c9a23.jpg

УФА, 2 дек – РИА Новости. Медицинские работники Удмуртии, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, с апреля 2020 года получили дополнительные выплаты в размере более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики."С апреля по октябрь 2020 года медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен новая коронавирусная инфекция, осуществлялись выплаты стимулирующего характера. Всего на данные выплаты было направлено более 1 миллиарда 133 миллионов рублей из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.Уточняется, что выплаты за октябрь получили 9 878 человек, из них 2 828 врачей, 5 372 работника среднего медицинского звена, 1 548 работников младшего медицинского звена и 130 водителей."Кроме того, за счет средств бюджета Удмуртии на выплаты стимулирующего характера работникам медицинских организаций, не попавшим под действие федеральных выплат, направлено еще 22,9 миллиона рублей. В октябре их получили 612 человек", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что в связи с изменением порядка выплат на федеральном уровне правительством Удмуртии для стимулирования отдельных категорий работников также принято постановление об установлении специальной социальной выплаты работникам медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, контактирующим с пациентами с коронавирусом. При этом размер ранее устанавливаемых выплат сохраняется."Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ, Удмуртии предусмотрено 92,9 миллиона рублей в дополнение к выплатам фонда социального страхования. В настоящее время разрабатывается проект нормативного правового акта, направленного на увеличение мер социальной поддержки медицинских работников", - сообщает пресс-служба главы региона.

https://ria.ru/20201119/brechalov-1585193642.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия)