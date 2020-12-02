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Лечащим больных COVID-19 медикам Удмуртии выплатили более 1 млрд рублей
Лечащим больных COVID-19 медикам Удмуртии выплатили более 1 млрд рублей
Медицинские работники Удмуртии, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, с апреля 2020 года получили дополнительные выплаты в размере более 1... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:23
2020-12-02T16:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 2 дек – РИА Новости. Медицинские работники Удмуртии, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, с апреля 2020 года получили дополнительные выплаты в размере более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики."С апреля по октябрь 2020 года медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен новая коронавирусная инфекция, осуществлялись выплаты стимулирующего характера. Всего на данные выплаты было направлено более 1 миллиарда 133 миллионов рублей из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.Уточняется, что выплаты за октябрь получили 9 878 человек, из них 2 828 врачей, 5 372 работника среднего медицинского звена, 1 548 работников младшего медицинского звена и 130 водителей."Кроме того, за счет средств бюджета Удмуртии на выплаты стимулирующего характера работникам медицинских организаций, не попавшим под действие федеральных выплат, направлено еще 22,9 миллиона рублей. В октябре их получили 612 человек", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что в связи с изменением порядка выплат на федеральном уровне правительством Удмуртии для стимулирования отдельных категорий работников также принято постановление об установлении специальной социальной выплаты работникам медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, контактирующим с пациентами с коронавирусом. При этом размер ранее устанавливаемых выплат сохраняется."Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ, Удмуртии предусмотрено 92,9 миллиона рублей в дополнение к выплатам фонда социального страхования. В настоящее время разрабатывается проект нормативного правового акта, направленного на увеличение мер социальной поддержки медицинских работников", - сообщает пресс-служба главы региона.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия)

Лечащим больных COVID-19 медикам Удмуртии выплатили более 1 млрд рублей

16:23 02.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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УФА, 2 дек – РИА Новости. Медицинские работники Удмуртии, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, с апреля 2020 года получили дополнительные выплаты в размере более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
"С апреля по октябрь 2020 года медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен новая коронавирусная инфекция, осуществлялись выплаты стимулирующего характера. Всего на данные выплаты было направлено более 1 миллиарда 133 миллионов рублей из федерального бюджета", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.
Уточняется, что выплаты за октябрь получили 9 878 человек, из них 2 828 врачей, 5 372 работника среднего медицинского звена, 1 548 работников младшего медицинского звена и 130 водителей.
"Кроме того, за счет средств бюджета Удмуртии на выплаты стимулирующего характера работникам медицинских организаций, не попавшим под действие федеральных выплат, направлено еще 22,9 миллиона рублей. В октябре их получили 612 человек", - говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что в связи с изменением порядка выплат на федеральном уровне правительством Удмуртии для стимулирования отдельных категорий работников также принято постановление об установлении специальной социальной выплаты работникам медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, контактирующим с пациентами с коронавирусом. При этом размер ранее устанавливаемых выплат сохраняется.
"Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ, Удмуртии предусмотрено 92,9 миллиона рублей в дополнение к выплатам фонда социального страхования. В настоящее время разрабатывается проект нормативного правового акта, направленного на увеличение мер социальной поддержки медицинских работников", - сообщает пресс-служба главы региона.
 
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