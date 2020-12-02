https://ria.ru/20201202/udmurtiya-1587280323.html

В Удмуртии выбрали сто достопримечательностей для посещения туристами

В Удмуртии выбрали сто достопримечательностей для посещения туристами

Жители Удмуртии выбрали 100 красивых и уникальных мест в регионе, которые могут посетить туристы, в рамках творческого конкурса "ДаУР", при этом проект... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:42

2020-12-02T09:42

2020-12-02T09:42

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 2 дек – РИА Новости. Жители Удмуртии выбрали 100 красивых и уникальных мест в регионе, которые могут посетить туристы, в рамках творческого конкурса "ДаУР", при этом проект планируется продолжить, сообщил в соцсети глава республики Александр Бречалов."В год 100-летия государственности Удмуртии стартовал уникальный туристический проект ДаУР. Жители республики предлагали свои варианты мест, которые, по их мнению, достойны войти в топ-100 лучших достопримечательностей Удмуртии. За время проекта получено более 350 заявок – среди них были музеи и национальные парки, природные объекты и просто красивые места, которые стоит увидеть каждому. А затем сами жители выбрали лучшие, так был сформирован топ "100 мест Удмуртии", сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Вторым этапом конкурса был туристический квест, в рамках конкурса участники путешествовали по точкам из топа "100 мест Удмуртии", делали фотографии и выкладывали посты в своих социальных сетях. "Я честно старался принять участие и даже побывал в трех местах из 100! Обязательно объеду больше! Более успешные путешественники не только объездили все 100 мест, но и поделились своими эмоциями со знакомыми, а это более 5 тысяч фотографий и постов о нашей Удмуртии. Теперь в социальных сетях есть настоящий народный путеводитель по Удмуртской Республике, с советами, подсказками и рекомендациями", - написал в соцсети Бречалов.Пресс-служба руководителя республики сообщает, что Бречалов наградил финалистов конкурса памятными подарками. Лидеры квеста получили в подарок фотоаппарат, горный велосипед и кемпинговую четырехместную палатку, также всем финалистам вручили электросамокаты. Глава региона поблагодарил всех за участие в конкурсе и предложил продолжить проект для развития внутреннего туризма, отметив, что организаторы "ДаУР" начали разрабатывать проект на 2021 год."Проект "ДаУР!" ещё раз доказал, что регион богат на красивые места, уникальные достопримечательности, интересные образовательно-просветительские программы в культурно-досуговых учреждениях и туристических центрах всех районов и городов республики. С 2021 года национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированный президентом России Владимиром Путиным, как новый инструмент социально-экономического развития будет способствовать поддержке этих территорий", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

https://ria.ru/20201125/shkola-1586259274.html

https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), общество