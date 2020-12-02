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Использование противогололедных материалов в Москве
Использование противогололедных материалов в Москве
Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:25
2020-12-02T12:25
инфографика
противогололедные материалы
городское хозяйство москвы
дороги
москва
уборка снега и льда в городах россии
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Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и комбинированные. По заверениям столичных властей, все закупленные ПГМ не содержат веществ, способных нанести вред человеку и окружающей среде. Состав и особенности их применения — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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инфографика, противогололедные материалы, городское хозяйство москвы, дороги, москва, уборка снега и льда в городах россии

Использование противогололедных материалов в Москве

12:25 02.12.2020
 
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Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и комбинированные. По заверениям столичных властей, все закупленные ПГМ не содержат веществ, способных нанести вред человеку и окружающей среде. Состав и особенности их применения — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаПротивогололедные материалыГородское хозяйство МосквыДорогиМоскваУборка снега и льда в городах России
 
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