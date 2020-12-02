https://ria.ru/20201202/uborka-ulits-1587307471.html

Использование противогололедных материалов в Москве

Использование противогололедных материалов в Москве

Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:25

2020-12-02T12:25

2020-12-02T12:25

инфографика

противогололедные материалы

городское хозяйство москвы

дороги

москва

уборка снега и льда в городах россии

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Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и комбинированные. По заверениям столичных властей, все закупленные ПГМ не содержат веществ, способных нанести вред человеку и окружающей среде. Состав и особенности их применения — в инфографике Ria.ru.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, противогололедные материалы, городское хозяйство москвы, дороги, москва, уборка снега и льда в городах россии