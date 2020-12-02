https://ria.ru/20201202/uborka-ulits-1587307471.html
Использование противогололедных материалов в Москве
Использование противогололедных материалов в Москве
Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:25
2020-12-02T12:25
2020-12-02T12:25
инфографика
противогололедные материалы
городское хозяйство москвы
дороги
москва
уборка снега и льда в городах россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587309783_1:0:2001:1125_1400x0_80_0_0_62534089b1e2032e8697e93d70142d6b.png
Зимой 2020–2021 годов для обработки московских улиц будут использовать четыре типа противогололёдных материалов (ПГМ) — жидкие, твёрдые, фрикционные и комбинированные. По заверениям столичных властей, все закупленные ПГМ не содержат веществ, способных нанести вред человеку и окружающей среде. Состав и особенности их применения — в инфографике Ria.ru.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587309783_251:0:1751:1125_1400x0_80_0_0_9c6b0ba11ead8e1c40b69af066a684dd.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, противогололедные материалы, городское хозяйство москвы, дороги, москва, уборка снега и льда в городах россии