https://ria.ru/20201202/tushenie-1587420733.html

Бирюков: около 100 человек тушат пожар в коллекторе на севере Москвы

Бирюков: около 100 человек тушат пожар в коллекторе на севере Москвы

Около 100 человек работают на тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:51

2020-12-02T20:51

2020-12-02T20:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москоллектор

петр бирюков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571922_0:296:768:728_1400x0_80_0_0_c7c370cd83586072658184f0bfce6889.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Около 100 человек работают на тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Как отметили в Минэнерго, без электроснабжения оставались около 460 человек."Работает примерно 100 человек пожарных-спасателей, порядка 20 единиц техники. Работают не только пожарные-спасатели, но и службы Москоллектора, служба Московской объединенной электросетевой компании, единой энергетической компании, те, кто имеют коммуникации в этом коллекторе", - рассказал Бирюков.По его словам, во время возгорания 13 домов, четыре центральных тепловых пункта были обесточены. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией."Думаю, что в течение двух часов мы по постоянной схеме соберем, схему подключения тех домов, которые работают сейчас на временных дизель-генераторах", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587420383.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москоллектор, петр бирюков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва