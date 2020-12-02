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Бирюков: около 100 человек тушат пожар в коллекторе на севере Москвы
Бирюков: около 100 человек тушат пожар в коллекторе на севере Москвы
Около 100 человек работают на тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:51
2020-12-02T20:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москоллектор
петр бирюков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Около 100 человек работают на тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Как отметили в Минэнерго, без электроснабжения оставались около 460 человек."Работает примерно 100 человек пожарных-спасателей, порядка 20 единиц техники. Работают не только пожарные-спасатели, но и службы Москоллектора, служба Московской объединенной электросетевой компании, единой энергетической компании, те, кто имеют коммуникации в этом коллекторе", - рассказал Бирюков.По его словам, во время возгорания 13 домов, четыре центральных тепловых пункта были обесточены. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией."Думаю, что в течение двух часов мы по постоянной схеме соберем, схему подключения тех домов, которые работают сейчас на временных дизель-генераторах", - добавил заммэра.
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москоллектор, петр бирюков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва

Бирюков: около 100 человек тушат пожар в коллекторе на севере Москвы

20:51 02.12.2020
 
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Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Около 100 человек работают на тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте на севере Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.
Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Как отметили в Минэнерго, без электроснабжения оставались около 460 человек.
"Работает примерно 100 человек пожарных-спасателей, порядка 20 единиц техники. Работают не только пожарные-спасатели, но и службы Москоллектора, служба Московской объединенной электросетевой компании, единой энергетической компании, те, кто имеют коммуникации в этом коллекторе", - рассказал Бирюков.
По его словам, во время возгорания 13 домов, четыре центральных тепловых пункта были обесточены. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией.
"Думаю, что в течение двух часов мы по постоянной схеме соберем, схему подключения тех домов, которые работают сейчас на временных дизель-генераторах", - добавил заммэра.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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