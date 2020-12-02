https://ria.ru/20201202/terrorizm-1587322068.html

Путин отметил успешное взаимодействие стран ОДКБ в борьбе с терроризмом

Путин отметил успешное взаимодействие стран ОДКБ в борьбе с терроризмом

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно взаимодействуют в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:00

2020-12-02T13:00

2020-12-02T13:00

одкб

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно взаимодействуют в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционирует профильная рабочая группа при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.Он отметил, что были проведены две спецоперации "Наемник", направленные на выявление террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, а также предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.Путин также сообщил, что подготовлена обновленная антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025 года.

https://ria.ru/20201117/putin-1585011838.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, владимир путин, в мире