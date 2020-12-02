https://ria.ru/20201202/terrorizm-1587322068.html
Путин отметил успешное взаимодействие стран ОДКБ в борьбе с терроризмом
Путин отметил успешное взаимодействие стран ОДКБ в борьбе с терроризмом
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно взаимодействуют в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:00
2020-12-02T13:00
2020-12-02T13:00
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно взаимодействуют в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционирует профильная рабочая группа при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.Он отметил, что были проведены две спецоперации "Наемник", направленные на выявление террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, а также предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.Путин также сообщил, что подготовлена обновленная антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025 года.
https://ria.ru/20201117/putin-1585011838.html
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одкб, владимир путин, в мире
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ
) успешно взаимодействуют в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционирует профильная рабочая группа при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он отметил, что были проведены две спецоперации "Наемник", направленные на выявление террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, а также предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.
Путин также сообщил, что подготовлена обновленная антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025 года.