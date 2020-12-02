https://ria.ru/20201202/suyfenkhe-1587295268.html

В Суйфэньхэ запустили промпарк по переработке лекарственного сырья из РФ

В Суйфэньхэ запустили промпарк по переработке лекарственного сырья из РФ

В граничащем с Россией городе Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) введён в эксплуатацию промышленный парк по переработке лекарственного... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:02

2020-12-02T11:02

2020-12-02T11:02

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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В граничащем с Россией городе Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) введён в эксплуатацию промышленный парк по переработке лекарственного сырья из России, предназначенного для традиционной китайской медицины (ТКМ), сообщает агентство "Синьхуа".Общий объём инвестиций в строительство этого промпарка составил 339 миллионов юаней (около 52 миллионов долларов). После полного завершения строительных работ его перерабатывающая мощность может достигнуть 165 тысяч тонн лекарственного сырья в год. Об этом сообщила администрация суйфэньхэского участка государственной пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) в Хэйлунцзяне, где расположен промпарк.Россия богата ресурсами диких лекарственных растений, отличающихся высокой целебной ценностью. В целях развития индустрии ТКМ благодаря географическим преимуществам для импорта из России лекарственного сырья, в суйфэньхэском участке ЗСТ введено в действие разрешение на ввоз и переработку таких видов лекарственных растений из России, как женьшень и солодка.Нововведение сразу привлекло к суйфэньхэскому участку ЗСТ 6 предприятий по переработке лекарственного сырья для ТКМ, в том числе суйфэньхэскую фармацевтическую компанию "Нинбэй", которая работает, в основном, над глубокой переработкой ввезённого из России лекарственного сырья. Разрешение на локальную переработку импортного сырья позволит значительно снизить производственные издержки для этой компании, которая обладает перерабатывающей мощностью более 2000 тонн лекарственного сырья в год.Остановиться на этом Суйфэньхэ не собирается. В целях продвижения масштабного развития местной индустрии ТКМ город намерен в дальнейшем удлинить трансграничную отраслевую цепочку, создать кластер предприятий по переработке лекарственного сырья, адаптирующийся к статусу погранперехода этого города, а также активно стимулировать НИОКР в сфере внедрения научных достижений по ТКМ в производство и практическое применение.

https://ria.ru/20201201/ekonomika-1587241080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хэйлунцзян, китай, в мире, экономика