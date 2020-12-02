https://ria.ru/20201202/sotrudnichestvo-1587369120.html
Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом
Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом
Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:15
2020-12-02T16:15
2020-12-02T16:18
россия
одкб
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:2200:1238_1400x0_80_0_0_113b0600b8c86016ad833098f4c57e65.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним, указано в декларации, принятой на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."Государства – члены, решительно осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии на основе принятого 28 ноября 2019 года в Бишкеке Плана коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы", - говорится в декларации.Стороны также "выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом", указано в документе.
https://ria.ru/20201202/prizyv-1587367214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:1960:1469_1400x0_80_0_0_688b14dd168e864fcf17477330ce5edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, в мире