https://ria.ru/20201202/sotrudnichestvo-1587369120.html

Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом

Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом

Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:15

2020-12-02T16:15

2020-12-02T16:18

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним, указано в декларации, принятой на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."Государства – члены, решительно осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии на основе принятого 28 ноября 2019 года в Бишкеке Плана коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы", - говорится в декларации.Стороны также "выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом", указано в документе.

https://ria.ru/20201202/prizyv-1587367214.html

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