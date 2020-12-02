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Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом
Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом
Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:15
2020-12-02T16:18
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним, указано в декларации, принятой на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."Государства – члены, решительно осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии на основе принятого 28 ноября 2019 года в Бишкеке Плана коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы", - говорится в декларации.Стороны также "выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом", указано в документе.
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россия, одкб, в мире

Страны ОДКБ нацелены продолжать наращивать усилия в борьбе с терроризмом

16:15 02.12.2020 (обновлено: 16:18 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Амир Исаев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности, решительно осуждая терроризм, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним, указано в декларации, принятой на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля.
"Государства – члены, решительно осуждая терроризм во всех его формах и проявлениях, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии на основе принятого 28 ноября 2019 года в Бишкеке Плана коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы", - говорится в декларации.
Стороны также "выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом", указано в документе.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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