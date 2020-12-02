https://ria.ru/20201202/sotrudnichestvo-1587348443.html

Евросоюз назвал сотрудничество с США по России ключевым

Евросоюз назвал сотрудничество с США по России ключевым

Евросоюз продолжит работу с США по России, особенно в части соблюдения Москвой международного права, говорится в предложенной Еврокомиссией новой повестке дня... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:49

2020-12-02T14:49

2020-12-02T14:49

россия

еврокомиссия

евросоюз

джо байден

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз продолжит работу с США по России, особенно в части соблюдения Москвой международного права, говорится в предложенной Еврокомиссией новой повестке дня сотрудничества ЕС-США для глобальных изменений."Трансатлантическое сотрудничество по России останется ключевым, особенно в том, что касается соблюдения международного права", - говорится в документе.Европейская комиссия представила в среду предложение по новой трансатлантической повестке дня. В релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, сша, в мире