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Евросоюз назвал сотрудничество с США по России ключевым
Евросоюз назвал сотрудничество с США по России ключевым
Евросоюз продолжит работу с США по России, особенно в части соблюдения Москвой международного права, говорится в предложенной Еврокомиссией новой повестке дня... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:49
2020-12-02T14:49
россия
еврокомиссия
евросоюз
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз продолжит работу с США по России, особенно в части соблюдения Москвой международного права, говорится в предложенной Еврокомиссией новой повестке дня сотрудничества ЕС-США для глобальных изменений."Трансатлантическое сотрудничество по России останется ключевым, особенно в том, что касается соблюдения международного права", - говорится в документе.Европейская комиссия представила в среду предложение по новой трансатлантической повестке дня. В релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, сша, в мире

Евросоюз назвал сотрудничество с США по России ключевым

14:49 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз продолжит работу с США по России, особенно в части соблюдения Москвой международного права, говорится в предложенной Еврокомиссией новой повестке дня сотрудничества ЕС-США для глобальных изменений.
"Трансатлантическое сотрудничество по России останется ключевым, особенно в том, что касается соблюдения международного права", - говорится в документе.
Европейская комиссия представила в среду предложение по новой трансатлантической повестке дня. В релизе ЕК говорится, что "победа избранного президента Джо Байдена" в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества.
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